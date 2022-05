Benægtede alt: Så viste de videoen

- Han ville have benægtet det hele, hvis ikke overgrebet var blevet fanget på kamera.

Sådan lyder det fra dommer Steven Everett i retssagen mod den tidligere verdensmester i dart Ted Hankey.

Han er blevet dømt for seksuelt overgreb, og han kan nu se frem til to år i fængsel samt en ti års registrering på listen over sexforbrydere.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail.

Og en video af overgrebet var tilsyneladende det, der skulle ende med at få skovlen under ham. Ifølge dommeren benægtede 54-årige nemlig alt, indtil den video blev vist.

Retslokalet blev tømt for presse og tilhørende, så det kun var dommeren, der så videoen, hvor han efter sigende holder en kvinde nede og derefter forgriber sig på hende seksuelt.

Efter retssagen roste kriminalbetjent Laura Bradshaw, som stod i spidsen for efterforskningen, offeret i sagen.

- Jeg vil gerne rose offeret for det mod, hun har vist igennem hele efterforskningen. Det bevis, hun har forsynet os med, gav ham ingen andre muligheder end at erklære sig skyldig.

- Selv om offeret aldrig vil glemme, hvad Hankey gjorde mod hende, så håber jeg, at udfaldet i denne sag giver noget afslutning og giver hende mulighed for at leve sit liv, siger hun og opfordrer andre ofre for seksuelle overgreb til at anmelde det på baggrund af denne sag.

Ted Hankey, der også går under navnet 'greven,' blev verdensmester i 2000 og 2009.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har netop lanceret en podcast om det skandaleombruste VM 2022 i Qatar. Du kan høre første afsnit nedenfor