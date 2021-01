Betaler mest i skat - skal vaccineres først

Det må give særbehandling at betale så meget i skat, mener basket-legenden, der vil have sportsfolk foran i vaccine-køen

Kæmpe Superliga-dukkert: - Sker med statsgaranti ikke

Skal rige mennesker vaccineres før andre, fordi de betaler mere i skat?

Ja, mener NBA-legenden Charles Barkley.

- Vi har 300 millioner vacciner, giv 1000 til nogle spillere i NBA, NFL og NHL, siger Barkely i programmet 'Inside the NBA'.

- Hør lige, så meget i skat, som de betaler, så fortjener de særbehandling, siger Barkley.

NBA-kommisær Adam Silver har dog tidligere været fremme og sige, at ingen spillere kommer til at springe frem i vaccine-køen, og NFL-kommisær har også fortalt, at ingen i NFL kommer til at modtage vacciner før vinterens Super Bowl.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan danske OL-atleter heller ikke har planer om at springe foran i vaccinekøen.

Foran i vaccine-kø? Nej tak!

57-årige Charles Barkley var 11 gange på NBAs allstar-hold fra 1987 til 1997 og blev kåret til MVP i hele NBA i 1993.

Han nåede at optræde for både Philadelphia 76'ers, Phoenix Suns og Houston Rockets inden karrierestoppet i 2000.

Undervejs blev det også til dobbelt OL-guld i 1992 og 1996, hvor han spillede på det såkaldte 'dreamteam'.

