Billeder chokerer alle: Hvad sker der med fingeren?

Fysisk kontakt er stort set forbudt i basket, og derfor sker der ikke de helt vilde skader i sporten.

Den amerikanske NBA-turnering blev tidligere på ugen dog ramt af en visuel meget grim skade.

Philadelphia 76'ers Joel Embiid forsøgte at stoppe et skud i kampen mod Oklahoma City Thunder, og det fik fingeren til at gå helt ud af led, mens holdkammeraterne blev efterladt i chok.

- Jeg var lige ved at kaste op, da jeg så det, siger holdkammeraten Ben Simmons ifølge New York Post.

Spol hen til 24 sekunder og se de uhyggelige billeder...



Ouch....



Joel Embiid was forced to leave the game after a gruesome finger injury. pic.twitter.com/eMhVCtFCYm — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) 7. januar 2020

Pray for Joel Embiid's ring finger pic.twitter.com/wx7FYiKTGJ — Troydan (@Troydan) 7. januar 2020

Av-av, fingeren er helt ude af led. Her gemmes den lidt væk. Foto: Bill Streicher/Ritzau Scanpix

Embiid gik i omklædningsrummet og få minutter senere kom han tilbage med fingeren tapet ind, og så spillede han videre og bidrog med 18 point i sejren på 120-113.

- Jeg er glad for, at han kom tilbage. Vi havde brug for ham, og han er en stor del af holdet, siger Simmons.

Embiid selv erkender, at han måske lige strammede den en anelse.

- Jeg spillede dybest set kun med den ene hånd.

- Det var temmelig dumt, men midt i en serie af nederlag ville jeg bare sikre mig, at jeg gjorde alt muligt for at skaffe en sejr, og jeg er glad for sejren, siger Embiid.

Røntgenbilleder viste, at ingenting var brækket, mens fingeren dog var forstuvet, men det stopper altså ikke en 25-årig gut på 2,13 meter og 127 kilo, der har camerounske rødder og de seneste to år har været udtaget til All star-holdet.

