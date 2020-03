Bjørnene overskygger landshold

Du kan se alle Bakken Bears' europæiske kampe på hjemmebane live og gratis på ekstrabladet.dk

Mens det danske landshold allerede er tæt på at smide muligheden for at træde ind på den store scene og komme til EM, har de mangedobbelte danske mestre Bakken Bears fået fast plads i det fine selskab.

For tredje år i træk er bjørnene fra Aarhus i en kvartfinale i Europa Cup'en.

I det første opgør møder Bakken Bears onsdag aften de hviderussiske mestre Tsmoki Minsk, som aarhusianerne tidligere har stiftet bekendtskab med, uden at der har medført en skræk i livet.

Selv om en modstander fra Hviderusland ikke har stået højst på ønskesedlen, så er de mangedobbelte danske mestre heller ikke utilfredse med at møde netop Tsmoki Minsk.

De danske mestre anført af landsholdsspillerne Adama Darboe og Darko Jukic meldes på forhånd klar til at levere en ny brandkamp i Vejlby Risskov hallen, hvor flere på papiret langt stærkere hold er kommet ned med nakken.

- En sejr er realistisk, men det kræver en toppræstation, lyder meldingen fra 'assistant coach' Anders Sommer.

- Vi har en fifty-fifty chance for at komme videre.

Optimismen bobler hos Bakken Bears, som i de to forudgående gruppespil i flere opgør har spillet på et højt niveau og hentet flere imponerende sejre på den intime hjemmebane.

Det har også forskrækket flere hold, når hjemmeholdet er gået frem og praktiseret fuldbanepres, og det kan sagtens blive nøglen til succes i aftenens opgør mod Tsmoki Minsk med kampstart kl. 18.30.

Adama Darboe er en af dem, der skal træde i karakter, hvis Tsmoki Minsk skal besejres (Foto: Claus Bonnerup)

Se også: Hærger videre: Syv sejre på stribe

Se også: Dansk klasse i Europa: Uddelte bøllebank

Se også: Derfor vil bjørnene ikke til Hviderusland