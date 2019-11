18-årig bokser dræbt af tog: Derfor opdagede hun ikke toget

En kun 18-årig kvindelig bokser fra Ukraine blev dræbt af et tog, da hun skulle passere nogle togskinner på vej hjem til sine forældres bolig i landsbyen Tarasivka udenfor Kiev.

Ifølge politiet brugte ungdoms-bokseren Amina Bulakh høretelefoner og tjekkede sin mobil, da toget pludselig kom kørende. Ifølge vidner så Amina derfor ikke toget før i sidste øjeblik. Hun forsøgte at undgå det kørende tog. Men det var for sent.

Det skriver flere medier heriblandt det ukrainske medie Obozrevatel, The Sun samt Mirror.

Og den Ukrainske Bokse Føderation har også lagt et opslag ud på deres Facebook, hvor de skriver:

'Til evigt minde om dig Amina Bulakh'.

Den forfærdelige ulykke fandt sted den 14. november, da Amina Bulakh netop havde handlet ind på et apotek og var på vej hjem. Amina Bulakh blev ramt af et passager-tog, der var på vej fra Kiev til den nærliggende by Fastiv. Politiet i Ukraine har startet en efterforskning i forbindelse med ulykken.

Den 18-årige Amina Bulakh var amatør-bokser og ungdoms-mester i Ukraine. I september måned vandt hun en bronze-medalje i Europa-mesterskabet i ungdoms-boksning, der blev afholdt i Bulgarien.

Amina Bulakh ses her sammen med nogle af sine bokse-kolleger samt sin træner. (Foto: Privatfoto/Facebook)

Den Ukrainske Bokse Føderation har i en udtalelse sagt følgende omkring ulykken:

'Tragiske omstændigheder har ført til til et dødsfald for vores unge kvindelige medlem Amina Bulakh'.

Aminas boksetræner Victor Fesechko fik ifølge det ukrainske medie Obozrevatel oplysningen om sin bokse-elevs død fra Aminas mor.

'Det var som at få et slag i hovedet. Amina er død'. fortæller Victor Fesechko, der har trænet Amina Bulakh gennem de sidste otte år.

Amina havde i øvrigt også et liv ved siden af boksningen. Hun var for nylig begyndt at studere i Polen og ønskede i fremtiden at kaste sig ud i forretningslivet.