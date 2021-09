58 og klar til comeback

Når en 48-årig bokseveteran med kort varsel melder afbud til en kamp på grund af corona-virus, må man jo finde en rutineret afløser. Om han så er ti år ældre, betyder mindre for en promotor, der har penge ude at hænge. Bare afløseren har et navn.

Evander Holyfield skulle således være klar til at gå i ringen mod den 14 år yngre, tidligere MMA-fighter Vitor Belfort den 11. september efter Oscar De La Hoyas forfald. Et forfald, som han dybtfølt deler med sine følgere på Twitter:

’Jeg ønsker, at I hører det direkte fra mig selv. Selv om jeg er fuldt vaccineret, har jeg fået Covid og vil ikke være i stand til at bokse næste weekend. At forberede mit comeback har fyldt alt for mig de seneste måneder og jeg vil takke alle for jeres forrygende opbakning’, skriver ’The Golden Boy’, der for længe siden var mester i tre vægtklasser.

Evander Holyfield var i forvejen ved at træne sig selv op til en comeback-kamp mod Kevin McBride, har ifølge flere medier sagt ja til at snuppe kampen, mens andre iagttagere fortæller, at aftalen endnu ikke er lukket.

Kampen i Staples Center i Los Angeles skal under alle omstændigheder godkendes af The California State Athletic Commission, men ellers har arrangørerne tilsyneladende en alternativ mulighed for at gennemføre stævnet i Florida.

Vitor Belfort kan smile ved udsigten til at møde en endnu ældre modtander. Foto: Michael Reaves/Ritzau Scanpix

De La Hoya boksede senest en betydende kamp og tabte mod Manny Pacquiao i 2008, mens den tidligere sværvægtsmester Evander Holyfield seneste boksede i 2011, hvor han tævede Brian Nielsen i Koncerthuset i København. Han trak sig officielt tilbage i 2014.