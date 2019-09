Afslørende detaljer: Så meget tilbyder Palle for storkamp

Hvis en kamp mellem den tidligere ’Vild med Dans’ vinder Sarah Mahfoud og Dina Thorslund nogensinde skal blive en realitet, skal det være med Mogens Palle som arrangør.

Det slår den 85-årige boksepromotor fast over for Ekstra Bladet.

- Kampen kommer kun til at foregå, hvis jeg kommer til at stå som arrangør. Alt andet er udelukket, siger Mogens Palle.

Der har gennem lang tid været dialog mellem Mogens Palle og Sauerland-lejren for at se om parterne kunne komme overens om en aftale.

Ekstra Bladet er i besiddelse af den dokumentation, der viser, at Nisse Sauerland først har tilbudt 20.000 euro (150.000 kr.) siden 25.000 euro (187.500 kr.) til Sarah Mahfoud for at stille op til et møde med Dina Thorslund. Det er blevet fuldstændig afvist.

Sarah Mafoud får en VM-kamp om IBF-bæltet i november. Foto: Mogens Flindt.

Palle med bedste tilbud

Men Mogens Palle har sat trumf på ved at fremlægge et mere attraktivt tilbud. Han har lagt et tilbud på bordet på 80.000 euro (600.000 kr.), hvor vinderen skal have 60 procent - 360.000 kr., mens taberen kan få 40 procent - 240.000 kr. for kampen.

- Sauerland-lejren har skrevet mange gange om den kamp. Jeg er kommet med et betydeligt bedre tilbud, som ikke står til diskussion.

- Derfor: Hvis kampen mellem Dina og Sarah nogensinde skal blive til noget, bliver det med mig som arrangør. Det bliver aldrig min opgave at holde hånden op på Sauerland. De har ’stjålet’ rigeligt med boksere fra mig, siger Mogens Palle.

Bokser VM-kamp i november

Lige nu tænker Sarah Mahfoud dog ikke på en kamp mod Dina Thorlund. Først skal hun bokse om IBF-titlen mod Branda Carabaral ved et stævne i Danmark formentlig til november.

- En kamp mellem Sarah og Dina kan blive højaktuel, hvis Sarah vinder IBF-titlen. Men lige nu arbejder vi på at finde et sted, hvor hun skal bokse kampen mod Caranaral. Men kampen om IBF-titlen bliver med sikkerhed i Danmark til november.

- Jeg udelukker dog ikke, at Sarah kan få en opvarmningskamp før titelkampen, siger Mogens Palle, der næsten har levet op til det løfte, han gav sin bokser.

- Jeg lovede Sarah, hun fik muligheden for at blive verdensmester, inden hun blev 30. Nu fylder hun rundt i denne måned, så det kunne vi ikke nå. Men hun får chancen kort efter hun har rundet de 30, siger Mogens Palle.

Dina Thorslunds aftale med Team Sauerland står i øvrigt til udløb med udgangen af februar næste år. Der har ikke været tegn på, at parterne forlænger samarbejdet.

Dina Thorslund er i kontakt med Q Pro Boxing, der har tilbudt en afståelsessum, men det er foreløbig blevet afvist af Nisse Sauerland.

