Afslører forfærdelig optakt til boksebraget: Alt gik galt

Det var næste dømt til at gå galt for den britiske boksestjerne Anthony Joshua, der lørdag skulle i ringen, fortæller hans legendariske promoter

Anthony Joshua er det hotteste sportsnavn på de britiske øer lige nu, efter han sent lørdag aften på et udsolgt Wembley slog Alexander Povetkin.

Der var ingen tvivl om udfaldet af boksebraget mellem hjemmebanefavoritten og hans russiske modstander, da Joshua i syvende runde sendte en vaklende Povektin i gulvet med et klokkeklart knockout.

Dermed beholder briten sine IBF, WBA og WBO-titler, men det kunne sagtens have set helt anderledes ud, afslører hans promoter nu i et interview med det britiske medie Express.

Rædselsfuld træningslejr

Anthony Joshua så noget vakkelvorn ud i kampens indledende fase, men med opbakning fra tilskuerne på hjemmebanen i London fik han langsomt arbejdet sig ind i opgøret.

Nu løfter den legendariske bokse-promoter Eddie Hearn sløret for, hvorfor det angiveligt tog hans 28-årige superstjerne lidt tid at komme op i omdrejninger.

Optakten til boksebraget med Povetkin har nemlig forløbet alt andet en optimalt. Faktisk er alt stort set gået galt de seneste uger, fortæller Eddie Hearn:

- Det har været en rædselsfuld træningslejr. Der har været skader, han har haft influenza hele sidste uge og endda i denne uge. Jeg tænkte,at det bare ikke skulle være, siger han og fortsætter.

- Da jeg vågnede i morges (lørdag red.) pissede det ned. Jeg kom ind i omklædningsrummet, hvor Joshua var i gang med at tage sine handsker på. Tommelfingeren sad forkert, så tre minutter før han skulle i ringen, var vi nødt til at skifte handske og give ham nyt tape på fingrene. Jeg var sikker på, at skæbnen ville have ham til at tabe, fortæller Hearn.

I syvende runde gik Povetkin i gulvet efter en lige højre fra Anthony Joshua, der løb med sejren i et dramatisk titel-opgør fra Wembley. Foto: AP/Matt Dunham

I kølvandet på fejringen af hans helt utrolige 21. knockout i blot 22 kampe var det dog en anderledes ydmyg Anthony Joshua, der viste sin russiske modstander respekt i omklædningsrummet efter kampen.

Her gik briten direkte hen til Alexander Povetkin og hans stab af trænere for trods nederlaget at lykønske dem og komplimentere Povektins vej til toppen af boksesporten.

- Kæmpe respekt. Du er steget i graderne fra amatørbokser til toppen på en meget konsistent måde, og jeg vil virkelig gerne komme en tur til Rusland, sagde han, mens en russisk tolk oversatte for Povetkin, der lynhurtigt svarede tilbage med et smil i mundvigen:

- Du er altid velkommen, forsikrede den 39-årige russer, før begge boksere slog handskerne sammen.

Du kan se klippet fra omklædningsrummet herunder.



After Anthony Joshua Knock this Udachi Povetkin guy black and blue finish see the way the two of them dey relate for locker room. Good Sport



Imagine if Nigerian Politican can show 10% of this kind of geniue love before and after elections pic.twitter.com/yeW2Ubf0eu — ıfý™ (@nnekei) 23. september 2018

Efter karrierens 22. sejr står Anthony Joshua til april næste år overfor et nyt titelforsvar i et vaskeægte topbrag. Her skal han med stor sandsynlighed møde en anden knockout-konge i amerikanske Deontay Wilder.

Den 32-årige boksestjerne har med 32 knockouts i 33 forsøg en endnu mere imponerende statisk end Joshua, og derfor er der lagt i kakkelovnen til et af senere års største kampe, når de to støder måske sammen på britens hjemmebane Wembley 13. april.

Og mudderkastningen er allerede gået i gang. Joshuas promoter Eddie Hearn benyttede Joshuas sejr mod Poventkin til at lange ud efter Wilder og hans stab.

- Vi har stablet den kamp på benene. De gik med til aftalen, og vi skrev under på kontrakten. Det gjorde de dog ikke, og derfor var vi nødt til at tage en obligatorisk udfordring. I det her game er der spillere og idioter, og Joshua er en spiller, tordner Eddie Hearn.

Den obligatoriske udfordring ligger i, at Wilder har en kamp mod en anden britisk boksestjerne 1. december i år. Her møder han Tyson Fury, og skulle han mod alt forventning tabe, betyder det, at Joshua i stedet møder ireren i april.

Efter kampen mod Povetkin var der dog ingen tvivl om, hvem Joshua helst vil møde.

- Wilder og jeg har begge talt alt for meget, men jeg er klar. Min knockout-stime er tilbage på sporet, og Wembley er klar til 13. april. Held og lykke til Wilder og Fury. Jeg ønsker dem begge vind i sejlene og håber, at vinderen kommer til Storbritannien, så vi kan få et topbrag, lyder det fra Joshua.

