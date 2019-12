Afslører Patrick-tilbud: Vil skabe dansk bokse-brag

Patrick Nielsen havde tilsyneladende lugtet lunten og var klar over, at Q Pro Boxing var på vej i graven.

Den 28-årige professionelle danske bokser nåede kun at bokse én kamp for den nu lukkede boksestald, inden han igen er fri på markedet.

Men for to uger siden mødtes han med dansk boksnings grand old man – 85-årige Mogens Palle – for at diskutere sin fremtid mellem tovene.

Det afslører promotor Mogens Palle overfor Ekstra Bladet.

- Patrick kontaktede mig for et par uger siden. Vi har holdt et møde for at se, om vi kan finde ud af noget i forhold til et samarbejde. Han lovede at vende tilbage dagen efter. Det gjorde han ikke. Men vi har været i kontakt, siger Mogens Palle.

Mogens Palle har afleveret et konkret tilbud til Patrick Nielsen om at møde Jeppe Morell, der i forvejen er i boksestalden hos Stald Palle.

Patrick Nielsen skal igen finde ny promotor, efter Q Pro Boxing lukkede butikken. Men han er ikke klar til at møde Jeppe Morell for den pris, som Mogens Palle har tilbudt. Foto: Jonas Olufson.

Patrick vil have mere

- Patrick har en opfattelse af, at han skal have mere for at stille op. Når man – som Patrick – skal i gang med genopbygning af karrieren, må man også investere lidt selv. Jeg har givet ham et fornuftigt tilbud, forklarer Mogens Palle.

Han afviser at lave en længerevarende aftale med Patrick Nielsen, men mere en kamp-til-kamp aftale, som forudsætter, at han vinder over Jeppe Morell for at få næste udfordring.

- Hvis Patrick kommer på andre tanker og er parat til at imødekomme mit tilbud, står det stadig ved magt. Jeg vil fastholde, at han også må bidrage til projektet, fordi han skal kickstarte karrieren, fastslår Mogens Palle.

Patrick Nielsen stoppede i starten af 2019 hos Team Sauerland efter ti års samarbejde. Siden lavede han en aftale med Peder Forsman, der dog stoppede som promotor efter kort tid, fordi hans fortid som voldtægtsdømt blev afsløret her i Ekstra Bladet.

Efterfølgende lavede Patrick Nielsen en aftale med Q Pro Boxing, der altså valgte at dreje nøglen tidligere på ugen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Patrick Nielsen.

