Afslører træning: Stærkere kæber af at slikke

Tyson Fury forbereder sig endnu engang til at møde Deontay Wilder i ringen, og derfor har han taget en alternativ træningsteknik i brug for at styrke kæbepartiet

22. februar går det løs igen, når Tyson Fury facer Deontay Wilder i en rematch i Las Vegas.

I håb om at knockoute sin modstander har han prøvet at træne kæbepartiet op. I et interview med journalister forud for omkampen afslører Fury, at cunnilingus udgør hans nyeste våben for at nå i mål:

- Jeg har tillid til min hage og kæber, men jeg har gjort mig meget i at slikke for at træne dem op, siger den 31-årige bokser ifølge The Sun.

Noget, som selvfølgelig er faldet meget til konen Paris Furys fordel, indrømmer Fury.

Siden Deontay Wilder kan prale af en imponerende knockout-sats, har Fury gjort meget ud af træningen, inden det går løs. Han har sågar forsøgt at 'hærde' huden på fingrene på en noget speciel måde.

- Til denne her kamp har jeg dyppet mine hænder i benzin ca. fem minutter om dagen de sidste tre uger, siger han.

Tyson Fury og konen Paris. Foto: INA FASSBENDER/Ritzau Scanpix

Sidste kamp foregik i Los Angeles, hvor der på de tre scorecards stod henholdsvis 115-111 til Wilders fordel, 114-112 i Furys favør samt et, der stod eksakt lige mellem de to kamphaner.

Af den grund blev der ikke fundet en vinder i kampen, og Fury vil derfor ikke lægge afgørelsen i juryens hænder.

- Jeg kommer for en knockout. Dem har jeg haft 21 af, og jeg ved fra hjertet, at det er det, jeg går efter.

WBC-sværvægtsmesteren Deontay Wilder har i en alder af 34 en kampstatistik, der lyder på intimiderende 41 knockouts i 43 kampe, hvor alle kampe undtagen den mod netop Fury er endt i sejr.

Tyson Fury har tidligere båret VM-bælter fra blandt andet WBC, IBF, WBO og IBO.

