Afslører voldsomt onani-ritual

Tyson Fury gør sig klar til igen at møde Deontay Wilder i ringen. Det kræver naturligvis intensiv træning

Så skal de til det igen. Regnskabet skal 22. februar gøres op, efter de to giganters møde i december 2018 i kontroversielt endte uafgjort på dommerkendelser.

Wilder, 'The Bronze Bomber' fra Tuscaloosa, Alabama, og gypsyernes konge, Manchesters egen Tyson Fury, er selvfølgelig begge i gang med at træne intenst til opgøret i Las Vegas. Sidstnævnte har nu delagtiggjort Daily Mirror i sine forberedelser, og særligt den tid, han bruger alene uden for træningen, lægger han meget vægt på.

Her udsætter han sig selv for en heftig diæt på fem til seks måltider om dagen og otte liter vand.

- Hvis det kan give mig den sidste edge, så er jeg villig til at prøve det, fortæller The Gypsy King.

En lige så vigtig del af diæten er dog den 'me-time', han bruger med sin egen krop. Før Wilder skal have bank, sørger han derfor for selv at 'banke den af'.

- Jeg onanerer syv gange om dagen for at holde testosteron-niveauet højt, beretter den 206 cm høje brite.

De tiltag skal give ubesejrede Fury bedre chancer for at kunne realisere sin kampplan, der indebærer en sejr på knockout.

Der blev ikke lagt fingre i mellem, da Wilder og Fury forsøgte at fjerne u'et fra ubesejret hos hinanden i december 2018. Foto: Mark J. Terrill/AP

Jeg ved, jeg ikke får dommerne på min side i USA

Sidste kamp foregik i Los Angeles, hvor der på de tre scorecards stod henholdsvis 115-111 til Wilders fordel, 114-112 i Furys favør samt et, der havde tællet sig frem til en uafgjort. Af den grund blev der ikke fundet en vinder i kampen, og Fury vil ikke lægge afgørelsen i juryens hænder igen.

- Jeg ved, jeg ikke vinder en pointoptælling i USA. De blev nødt til at stjæle fra en mand, der havde været ude af ringen i tre år, og de kunne stadig ikke slå ham. Jeg kommer ikke for en afgørelse på point, dem har jeg haft for mange af - ni har jeg haft, fortæller den 31-årige og fortsætter.

- Jeg kommer for en knockout. Dem har jeg haft 21 af, og jeg ved fra hjertet, at det er det, jeg går efter.

WBC-sværvægtsmesteren Deontay Wilder har i en alder af 34 en kampstatistik, der lyder på intimiderende 41 knockouts i 43 kampe, hvor alle kampe undtagen den mod netop Fury er endt i sejr. 42 af dem altså med en uafgjort.

Det ser altså ud til, at der denne gang er en af de to titaner, som ikke er ubesejret længere, når slåskampen er slut.

Tyson Fury har tidligere båret VM-bælter fra blandt andet WBC, IBF, WBO og IBO.

De to kamphaner tager sig traditionen tro tid til at udveksle uhøflige vendinger om hinanden under en pressekonference inden seneste opgør. Snart vil det altsammen gentage sig. Foto: AP/Damian Dovarganes

Glæd dig: Du kan se historisk VM-brag

Se også: Mere godt nyt til bokseelskere

Lykkelig Mikkel Kessler i Hall of Fame: - Helt vanvittigt

Lykkelig Mikkel Kessler i Hall of Fame: - Helt vanvittigt

Se også: Ringen fri: Årets sværvægtsbrag på plads