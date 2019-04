Amok efter skandale: - Du burde sutte hans p*k

Sarah Fina har givetvis oplevet federe dage.

Boksepromotoren måtte fredag sande, at hendes bokser, Jarrell Miller, ikke kommer til at møde Anthony Joshua i VM-braget i Madisson Square Garden i New York, efter at han ikke havde formået at levere en ren doping-test.

VM-brag aflyst: - Jeg har dummet mig

Efter den skuffende nyhed valgte Sarah Fina at gå på Twitter.

Et skidt sted at befinde sig, hvis man er kort-luntet og har som mission at forsvare et menneske, der åbenlyst har dummet sig.

Og fredag aften var i hvert fald ikke dagen, hvor overskuddet var det mest dominerende karaktertræk hos den amerikanske promotor.

Sarah Fina, helt til højre, under annonceringen af VM-braget, der nu altså ikke bliver med deltagelse af hendes bokser, Jarrell Miller. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Da en fan argumenterede for, at Jarrell Miller burde idømmes karantæne, svarede Fina:

- Og du burde sutte hans pik.

Da en anden Twitter-bruger vittigt foreslog, at aflysningen nok skyldtes, at Miller var udmattet efter intensive doping-behandlinger, svarede promotoren:

- Og du er sikkert udmattet efter at være blevet bollet i røven. Gtfoh (get the fuck out of here, red.)

Sarah Fina, Vice President of Jarrell Miller co-promoters GCP, has posted this Instagram statement suggesting that the reaction to his failed drugs tests is influenced by racism. She's also blasted critics with brutal replies on Twitter. pic.twitter.com/tUVMjMya77 — Michael Benson (@MichaelBensonn) April 20, 2019

Ikke lang tid efter blev de vrede tweets opdaget af en lang række medier, hvilket fik Sarah Fina til at slette dem igen. De blev dog hurtigt fulgt op af en undskyldning.

- Det var helt afgjort ikke min officielle udmelding. Men efter at være blevet angrebet (i medierne red.) en hel uge, hvor jeg også mistede en kær ven, som blev skudt, så mistede jeg simpelthen besindelsen. Undskyld, skrev hun.

De kontante vredesudbrud var dog ikke det eneste, som Fina havde at sige om Millers udelukkelse fra kampen. På Instagram spekulerede hun efterfølgende i, at Miller var blevet offer for sin status som afro-amerikansk mand i USA.

- Det, Jarrel har gjort, er 100 procent forkert. Men jeg vender ham under ingen omstændigheder ryggen. Mennesker foretager forkerte beslutninger i livet, jeg er ved gud heller ingen helgen. Men på trods af alt, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at han er blevet naglet til korset, fordi han er en afro-amerikansk bokser, skrev hun.

Anthony Joshuas promotor, Eddie Hearn, har annonceret, at en ny modstander til den engelske sværvægts-verdensmester i Madisson Square Garden vil blive offentliggjort i løbet af en uge.

Se også: Boksestjernen chokerer: Bor han virkelig sådan?

Se også: Comeback lurer: Tilbudt 300 millioner for tre kampe

Se også: Grim ordkrig før boksebrag