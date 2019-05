Amok før kæmpe-brag: - Den 'motherfucker' får tæsk!

Las Vegas danner denne weekend ramme for et længe ventet boksebrag i mellemvægtsklassen.

Mexicanske Saul 'Canelo' Alvarez sætter sit VM-bælte i WBA og WBC-regi på spil, når han skal bokse mod amerikanske Daniel Jacobs, der tager sit IBF-bælte med til festen.

Optakten til kampen har været ophedet, men det tog for alvor fart, da de to boksere mødtes ved indvejningen.

(Se hele episoden i videoen ovenover, red.)



Alvarez' og Jacobs' blikke mødtes i en intens stirrekonkurrence, der udviklede sig til en god omgang skubberi og ballade. Folkene omkring de to boksere lod dog mest til at nyde optrinnet, mens Alvarez var den mest ihærdige af de to boksere.



Artiklen fortsætter under billedet..

Jacobs og Canelo kæmper om tre bælter. Foto: Ritzau Scanpix

Mexicaneren prøvede at vride sig fri, men det lignede mest af alt samme forsøg på et starte en slåskamp, som man ser i julefrokost-månederne, når familiefædre får en sjælden tår over tørsten. Han skulle vise, han var der. Men han skulle ikke nyde godt af noget.

Efterfølgende var der godt gang i stikpillerne frem og tilbage. Daniel Jacobs, der også kaldes 'Miracle Man', da han i 2011 overlevede en yderst sjælden kræft-form for derefter at gøre bokse-comeback, havde fået nok af Alvarez.

Den mexicanske bokser påstod ellers, at han så frygt i amerikanerens øjne. Det blev lynhurtigt skudt ned af Jacobs.

- Jeg gør alt for min familie. Jeg kommer til at tale med næverne. Den 'motherfucker' lige der, han får tæsk i morgen. Jeg føler, jeg er den bedste mellemvægter i verden, lød det fra Jacobs ifølge flere engelske medier.



Artiklen fortsætter under billedet..

En klassisk Streetfighter-positur fra Canelo skræmte ikke Jacobs. Foto: Ritzau Scanpix

På papiret er det 'Canelo', der er den store favorit. Mexicaneren skrev i efteråret en af sportshistoriens dyreste kontrakter. Den skulle angiveligt have en værdi på i hvert fald 3 milliarder kroner for 11 kampe med streamingtjenesten DAZN, der har et stort marked i USA. Tjenesten er endnu ikke kommet til Danmark.

28-årige Canelo har 51 sejre i karrieren og har kun tabt én enkelt kamp. Det var til den ubesejrede verdensmester Floyd Mayweather i 2013.

Daniel Jacobs har 35 sejre og to nederlag, som han har lidt til de to russere Gennady Golovkin og Dmitry Pirog.

De to ventes at gå i ringen i Las Vegas omkring klokken 3 dansk tid natten til søndag.

