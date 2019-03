Amok i homohad: - Jeg skyder dig i fjæset

Man kan sige meget om den kontroversielle amerikanske profbokser Adrien Brody, men tolerant kan man ikke kalde ham.

Broner, der senest var i ringen mod legendariske Manny Pacquiao i januar, hvor han måtte bøje sig i filippinerens comeback, er havnet i noget af et stormvejr, efter at han på Instagram svinede homoseksuelle til, og truede med at skyde en homoseksuel mand.

Bokseren lod sine hadefulde udgydelser få frit løb i sin Instagram-story, efter at han angiveligt var blevet kontaktet af en homoseksuel mand på det sociale medie.

- Hvis der er nogen røvhuller ('punk ass niggas'), der kommer hen til mig og forsøger at røre ved mig eller noget anden 'bøsse-lort', så siger jeg nu, at hvis jeg ikke har min pistol, så smadrer jeg dig fandeme, lød det fra den ophidsede bokser, som fortsatte.

- Hvis jeg har min pistol på mig, så skyder jeg dig fandeme i fjæset. Det sværger jeg ved Gud. Jeg vil ikke have det bøsse-lort, rablede han i det videoklip, som nu er fjernet fra siden, men kan ses hos engelske Daily Mail.

Imens vælter fordømmelserne ned over Adrien Broner, der dog ikke bøjer af i det stormvejr, han har bragt sig selv i.

Således har han offentliggjort flere opslag, hvor han gør det klart, at han er bedøvende ligeglad med den vrede, han har fremprovokoret.

Tværtimod truer han direkte en anden Instagram-bruger, der har skrevet til ham.

- Jeg tæsker testosteronen ud af din bøsserøv, hvis du ikke smutter fra min inbox, skriver han videre i et opslag, der også er blevet slettet.

Han holder sig heller ikke tilbage i sine kommentarer, hvor han fortsætter sine homofobiske skriverier.

Det er langt fra første gang, at Adrien Broners adfærd vækker negativ opsigt.

I 2017 blev han han fanget på optagelser, hvor han slår en mand og skubber en kvinde i Las Vegas, mens han samme år blev anholdt, efter at han var udeblevet fra retten. Den sag handlede om offentlig uro og beruselse. I forbindelse med anholdelsen bemærkede politiet, at der var flere skudhuller i bokserens bil.

Tidligere har han også været i retten for at have taget på en kvinde i et butikscenter. Her blev sigtelserne dog frafaldet.

