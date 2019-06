Anklaget for at være 'en tøs': Nu svarer han igen

Mogens Palle var ikke bare skuffet - han var decideret vred, skrev Ekstra Bladet tilbage i november 2018.

Den dengang 28-årige århusianske bokser Jeppe Morell havde nemlig netop meldt afbud i 11. time til den aldrende promotors Main Event ved det på det tidspunkt nært forestående Danish Fight Night bokse-galla i Frederiksberg Hallerne.

Og hvorfor så det? Jo, Morells planlagte sparringspartner - den gambisk-britiske Patrick Mendy - dukkede ganske enkelt aldrig op i Billund Lufthavn. Han faldt - komisk nok - i søvn i en lufthavn på den anden side af Nordsøen og endte simpelthen med at få hapset både sit pas og personlige ejendele og missede derfor sin afgang …

Og uden sparringspartner ingen hovedkamp i Frederiksberg Hallerne mod den russiske eks-verdensmester Dmitry Chudinov.

Mogens Palle forsøgte at kompensere for den manglende brite ved at lokke med sparring i København mod bl.a. den tungere cruiservægter Ditlev Rossing, men Morell stod urokkeligt fast.

En fortørnet Mogens Palle var ganske enkelt ikke tilfreds med den beslutning og kaldte det sågar ‘tøset’, at århusianeren ikke tog imod hans tilbud.

Krøllen på halen blev såmænd, at den russiske eks-verdensmester troppede op i så elendig forfatning, at Morell højst sandsynligt uden det store besvær kunne have uddelt seriøse øretæver og samtidig høstet respekt og international anerkendelse.

I stedet blev det Patrick Mendy, der endte med at besejre Chudinov tilbage i november sidste år.

- Man kan altid være bagklog, lyder det fra Jeppe Morell.

Artiklen fortsætter under billedet...

Danish Fight Night fra et par år siden, hvor Morell vandt på point over franske Maurice Possiti. Foto: Jakob Jørgensen.

- Da jeg traf beslutningen, troede jeg, at jeg skulle møde en rigtig hård nyser - og jeg havde slet ikke haft nogle sparrings-forberedelser … Og sparring er bare så ekstremt vigtig. Jeg kunne ikke acceptere, at det manglede.

- Jeg satsede desværre alt på én gut. Jeg satsede alt på, at han (Mendy, red.) ville lande tre uger før min boksekamp, så vi kunne nå to ugers intensiv sparring. Men det hele gik i vasken.

- Det gjorde sgu ondt at se kampen på TV - det var virkelig en træls periode. Men det er en beslutning, jeg har lært utrolig meget af. Jeg vil aldrig stå i så forfærdelig en situation igen, det var sgu pisse træls og et kæmpe antiklimaks! siger han om den store skuffelse.

- Men var det ‘tøset’ af dig - får man lyst til at spørge?

- Nej! Det handlede slet ikke om nosser - jeg var bare hamrende seriøs i forhold til mine forberedelser, svarer Jeppe Morell prompte.

Ifølge træner Thomas Povlsen var det ærligt talt en stor fejl at melde afbud mod en afdanket eks-verdensmester - og det gav han også udtryk for dengang, fortæller han.

Povlsen anerkender dog også, at 29-årige Morell er og altid har været kompromisløs - og måske i virkeligheden heller ikke var villig til at løbe en unødvendig risiko, da rekordlisten allerede er plettet med to bitre nederlag:

- Det ser lidt uheldigt ud, at han har tabt to kampe i karrieren, medgiver Thomas Povlsen.

- Omvendt kan man sige, at det ene nederlag var pga. en øjenskade (mod svenske Sven Fornling, red.), og det andet har han revancheret for længst.

- Men det ser bare dumt ud. Og hvis der dengang kom endnu et uventet nederlag, ville det have været en kæmpe kæp i hjulet, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ingen nemme kampe: - Vil du være den bedste, skal du slå de bedste

Fejltagelse eller ej. Episoden har 29-årige Jeppe Morell lagt bag sig.

Og nu står han i stedet over for karrierens måske hidtil største udfordring, når han 15. juni - efter ni måneders fravær - igen træder op i ringen ved Mogens Palles kommende Danish Fight Night-stævne i Randers.

For anden gang skal Morell kæmpe om IBF’s Baltic-titel - denne gang mod den tre år ældre cubansk-fødte finne Dayron Lester, der på den uafhængige rangliste Boxrec ligger placeret som nr. 48 i verden i letsværvægt (modsat Morell, der ligger nr. 54, red.).

Selvom der venter Morell en stor mundfuld i ringen i Arena Randers, så sprudler han af selvtillid: En 10 dages lang træningslejr i Rom med heftige og lærerige dueller mod den italienske eks WBA-verdensmester og sparringspartner Giovanni De Carolis har banket det sidste rust af århusianerens kampform - der nu efter sigende skulle være i top.

- Jeg har en chance for at modbevise (Mogens Palle, red.) Jeg har taget skeen i den anden hånd og selv planlagt min sparring til punkt og prikke. Jeg er klar til kamp! Og jeg har virkelig lært af det, jeg har været igennem.

- Der bliver ingen nemme kampe fra nu af … Hvis man vil nå helt til tops, skal man slå de bedste af de bedste. Det bliver en meget stor, vigtig og afgørende kamp karrieremæssigt - med en sejr vil jeg ryge op i toppen på ranglisten og gøre mig bemærket hos bl.a. IBO, siger Morell, der i Århus sågar har sparret med den ukrainske eks-europamester 34-årige Max Bursak.

Ifølge træner Thomas Povlsen er Morell dog stadig klar underdog mod Lester. Men:

- Jeppe har satset hele butikken denne gang. Han møder op i absolut topform - den bedste udgave, han har været i nogensinde.

- Det er også NU, det gælder … For Jeppe er 29 år. Han skal vinde kampen i Randers, ellers vil det se sort ud.

- Jeppe har taget en chance - han har ønsket at presse sig selv for at se, hvor langt han kan nå. Han modbeviser, at han overhovedet skulle være en ‘tøsedreng’ - det er jeg ikke et sekund i tvivl om, slutter Thomas Povlsen.

- Mogens Palle sagde dengang: ‘Hvis han (Morell, red.) vil opnå en karriere, så er det på høje tid ...’ - har han ikke også lidt ret i det?

- Jeg er rent fysisk i min stærkeste alder - så alderen trykker ikke … Carolis (Giovanni De, red.) blev verdensmester som 32-årig … Så den her store udfordring kommer på det helt rigtige tidspunkt … Både fysisk og mentalt er jeg skarp - det er nu, det skal ske! Og en sejr kan forhåbentlig åbne de rigtige døre, svarer Jeppe Morell.

To andre Århus-boksere skal også i ringen 15. juni til Jørgen ‘Gamle’ Hansen-memorial stævnet: Nemlig Enock Poulsen der skal i kamp om EBU’s EU-titel og debuttanten 20-årige Victor Ramon.

Du kan se hele stævnet på eb.dk/plus

Dansk topbokser svævede mellem liv og død

Se også: Instagram-helt skabte kæmpe chok: Alt på spil igen

Se også: - Folk tror, jeg tæsker min kæreste

Lander stor aftale: Gode nyheder for dansk topboksning