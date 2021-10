Anthony Joshua udløser klausul og får ny kamp

Den tidligere verdensmester i sværvægt Anthony Joshua har udløst en klausul i kontrakten med Oleksandr Usyk, der sikrer ham muligheden for at få revanche mod ukraineren.

Det bekræfter Joshuas promoter, Eddie Hearn, lørdag aften.

Den britiske bokser tabte 25. september sine VM-bælter hos forbundene WBO, WBA, IBF og IBO, da han på Tottenham Hotspur Stadium i London blev udbokset af 34-årige Usyk foran 67.000 tilskuere.

Anthony Joshua sagde allerede kort efter opgøret, at han agtede at udløse klausulen mellem de to og sikre sig en ny kamp, hvilket altså er sket lørdag.

Det siger Eddie Hearn under en boksearrangement i Liverpool, hvor han også afslører, at Anthony Joshua sigter efter en kamp i foråret 2022.

- Han har fået hovedet tilbage på rette spor. Han træner igen, og i dag (lørdag, red.) udløste vi officielt klausulen med Oleksandr Usyk om at få en ny kamp, som vi kommer til at se tidligt næste forår, siger Hearn til mediet DAZN.

- Han er tilbage, og vi går efter, at han skal være verdensmester i sværvægt for tredje gang.

- Det er officielt sat i gang nu, og vi vil sætte os ned med K2 (Usyks promoter, red.) og planlægge datoerne for den (kampen, red.).