Arrangør bekræfter: Mayweather vender tilbage

Floyd Mayweather kan være på vej til en form for comeback.

Ifølge arrangøren af begivenheden 'Mega 2021' skal Mayweather i kamp 28. februar næste år. Det vil i så fald være første gang, at han er i ringen med en modstander siden 2018.

Officielt stoppede han karrieren for tre år siden, men i december 2018 var han for en stund tilbage for at kæmpe mod den japanske MMA-stjerne Tenshin Nasukawa.

Det er endnu uvist, hvem Mayweather skal møde næste år og under hvilke regler.

I sidste uge løftede Mayweather selv lidt af sløret for sin fremtid i et opslag på Instagram:

- Tokyo, Japan, jeg kommer tilbage i 2021, sagde han.

- Jeg ved, at der er OL i Japan i 2021. Men jeg, Floyd 'Money' Mayweather, og mit hold vil foretage os noget stort i Tokyo Dome. Japan, jeg er på vej.

43-årige Mayweather er en legende inden for boksning. Han har vundet samtlige 50 kampe i karrieren og er dermed ubesejret.

I 2017 var Mayweather en del af en meget omtalt kamp mod MMA-kæmperen Conor McGregor, og også her vandt amerikaneren.

To år forinden besejrede han den filippinske boksestjerne Manny Pacquiao i en kamp, der menes at have haft en omsætning i omegnen af 600 millioner dollar.

Mayweather tjente angiveligt selv op mod 300 millioner dollar på kampen. Det svarer efter dagens kurs til 1,89 milliarder kroner.