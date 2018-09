Verdensmester før kæmpe brag: - Ingen nosser? Jeg skal vise dig

Optakten til omkampen mellem den tredobbelte verdensmester Gennady Golovkin og udfodreren Saul ’Canelo’ Alvarez nærmer sig sin afslutning, men de boksere ligner allerede to mænd, der er klar til at fare i flæsket på hinanden, når de brager sammen i Las Vegas på lørdag.

På onsdagens pressemøde anklagede mexicanske Alvarez sin otte år ældre modstander for ikke at have nosser til at slå ham i gulvet, og da en journalist efterfølgende konfronterede den kasakhstanske mellemvægtbokser, var Golovkin klar til at vise journalisten sine ædlere dele.

- Ingen nosser? Tror du på ham? Jeg skal vise dig. Der er et toilet lige derovre, sagde Golovkin med en alvorlig mine ifølge Daily Mail.

Optakten til lørdagens boksebrag kommer dog til at mangle et fast element. Der bliver nemlig ikke noget sædvanligt ’face-off’, hvor de to boksere stirrer hinanden i øjnene fra kort afstand for at spore eventuelle svaghedstegn hos modstanderen.

Alvarez og Golovkin inden deres første møde i 2017. Foto: John Locher/AP

Det er den 28-årige Alvarez, som nægter at indånde den samme luft som sin modstander...

Udmeldingen kommer i kølvandet på Alvarez’ positive dopingdom fra tidligere på året, som holdt ham ude af ringen i et halvt år.

'En løgner og en snyder'

En dopingdom, der har skadet Golovkins billede af mexicaneren.

- Han er en løgner og en snyder. Jeg har mistet min respekt for ham og hans hold, for de har hverken respekteret sporten, offentligheden og mig. Jeg vil virkelig slå ham, men det er ikke personligt for mig.

- Det er business, sagde Golovkin, der er verdensmester hos IBO, WBA og WBC, inden han bragte den første kamp mellem de to kamphaner fra 2017 på banen:

- Han løb i den første kamp, men hvis han vil kæmpe som en mexicaner i denne kamp, slår jeg ham ud.

Fakta: Golovkin vs. Alvarez Navn: Gennady Golovkin Født: 8. april 1982 (36) Nationalitet: Kasakhstan Rekord: 38 sejre (34 på KO) – 1 uafgjort – 0 nederlag Navn: Saul Alvarez Født: 29. oktober 1990 (28) Nationalitet: Mexico Rekord: 49 sejre (34 på KO) – 2 uafgjorte – 1 nederlag Vis mere Luk

De to boksere, der betragtes som verdens to bedste mellemvægtboksere, mødtes for første gang 16. september 2017. Den kamp endte uafgjort, men mange mente, at Golovkin fortjente sejren.

Ikke lang tid efter blev der arrangeret en omkamp mellem de to boksere. En omkamp, som i første omgang skulle være bokset 5. maj i år, men som blev udskudt.

'Jeg vil virkelig skade ham'

Tilbage i februar blev Saul Alvarez testet positivt for det forbudte stof clenbutarol, der fungerer som astmamedicin.

Stoffet er flere gange blevet fundet i kødvarer i Mexico, og da Alvarez både indrømmede, at han havde spist bøf, og han samtidig var samarbejdsvillig, fik han en karantæne på seks måneder.

Derfor raser Alvarez’ over Golovkin, som påstår, at han er en bedrager.

- Jeg er vred over, at han bliver ved med at sige det. Jeg hører det her fra en, der kun gør det her for pengene. Jeg vil ikke kun vinde over ham, jeg vil virkelig skade ham. Det er personligt, fortalte mexicaneren på onsdagens pressemøde.

Vinder Saul Alvarez kampen, vil han vinde verdensmesterskadet i tre forbund, mens Gennady Golovkin vil notere sig for karrierens første nederlag.

Kampen bliver bokset lørdag aften lokal tid i Las Vegas, så man skal tidligt op søndag for at overvære braget mellem de to hadefulde rivaler.

