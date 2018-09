Kæmpe skandale: Modstander forsvundet på mystisk vis

Under indvejningen før boksebraget Danish Fight Night fik Sarah Mahfoud nyheden om, at hendes modstander aflyser kampen. 'Mystisk', lyder det fra arrangør Mogens Palle

Et bokse-afbud fra danske Sarah Mahfouds planlagte modstander kom fredag eftermiddag som en chok for arrangørerne af Danish Fight Night.

Efter planen skulle Sarah Mahfoud have mødt den franske topbokser Stephanie Ducastel i et brag af en kamp lørdag aften. En kamp, der skulle have været Mahfouds adgangsbillet til at bokse om titlen som Europa- og verdensmester.

Men efter det danske boksehåb havde været på vægten til fredagens indvejning, trådte arrangør Mogens Palle frem foran pressen og forklarede, at der var et lille problem.

- Hun kommer ikke, lød det fra den erfarne boksearrangør.

- Jeg kender ikke det reelle problem, men det er en meget mystisk aflysning. Hun siger, at hun har fået at vide, at kampen er aflyst. Men den mand, som hun siger, har fortalt hende det, ham har vi aldrig nogensinde hørt om eller talt med, fortæller Mogens Palle, og understreger, at han er skuffet over aflysningen.

- Vi har været meget fleksible over for hende, men nu kommer hun alligevel ikke. Jeg gætter på, at hun er for tung og ikke kunne nå at komme ned i vægt, lyder det konspiratorisk fra Mogens Palle.

Mogens Palle (tv.) med boksebabe Sarah Mahfoud før den mystiske nyhed indløb (Foto: Jonas Olufsom)

Stephanie Ducastel ligger henholdsvis nummer fem, nummer fem og nummer syv på verdensranglisterne hos de tre internationale bokseforbund WBA, WBC og IBF.

Og det er ikke blot arrangørerne, der er skuffede over afbuddet.

- Jeg havde glædet mig rigtig meget til at møde Stephanie, fordi hun ligger så godt placeret. Det ville blive en kanon fed kamp, men jeg kan jo ikke gøre noget ved det, sagde Sarah Mahfoud få minutter efter, hun havde fået nyheden overbragt.

Se hele Sarah Mahfouds reaktion på det mystisk aflysning af hendes VM-testkamp

De to boksere skulle have mødt hinanden lørdag aften ved Danish Fight Night i København. Mogens Palle forsikrer, at hans hold kommer til at arbejde på højtryk for at finde en anden modstander inden lørdagens boksebrag.

Danish Fight Night kan streames live på ekstrabladet.dk lørdag fra klokken 18.30.

