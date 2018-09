Mayweather annoncerer chok-comeback: Superkamp i vente

Manny Pacquaio får ifølge Mayweather chancen for at revanchere sit nederlag til bokselegenden for tre år siden. Kampen skal ifølge amerikaneren bokses inden årets udgang

Der er for alvor lagt op til et af årets største sportsbegivenheder overhovedet, hvis kampen mellem Floyd Mayweather og Manny Pacquiao bliver til noget.

Det lover førstnævnte, superstjernen Floyd 'Money' Mayweather, i hvert fald, at de gør på det sociale medie Instagram. Den amerikanske bokser, der er lige så hurtig i replikken, som han er med hænderne, skriver nemlig, at han skal i ringen med filippineren inden årets afslutning.

Den pengeglade bokser skriver også, at der er tale om astronomiske summer, hvis kampen altså bliver en realitet. Ifølge Mayweather vil et nyt opgør mod Pacquiao indbringe ham et trecifret millionbeløb - vel at mærke i dollars.

Artiklen fortsætter under billedet..

Det blev en sejr til loyd Mayweather Jr., da han i maj 2015 mødte Pazquiao i Las Vegas. Nu kan de to boksere stå overfor hinanden igen. Foto: AP/John Locher

De to superstjener mødtes tilbage i 2015, hvor amerikaneren trak sig sejrrigt ud kampen. Boksebraget mellem Mayweather og Pacquiao, der fandt sted i spilbyen Las Vegas 2. maj, er gået over i verdenshistorien som den mest indbringende kamp nogensinde. Billet-omsætningen alene lød på svimlende 447 millioner kroner.

Nu kan bokseverden i hele verden altså så småt begynde at glæde sig til en ny storkamp. På Instagram skriver Floyd Mayweather:

'Jeg kommer tilbage for at bokse mod Manny Pacquiao i år. En nicifret lønningsdag er på vej, lyder det fra bokselegenden.

Kamp mellem to giganter

Emmanuel Dapidran Pacquiao, der er bedre kendt som Manny Pacquiao eller 'Pacman', er med 11 VM-bælter i otte forskellige vægtklasser en af sportens allerstørste navne.

Han blev kåret som 'årtiets bedste bokser i 00'erne af BWAA (Boxing Writers Association of America red.). Efter den 39-årige superstjerne vandt WBA-titlen i weltervægt mod Lucas Matthysse i juli tidligere på året, forsøgte han at lokke Mayweather ud af pensionen.

- Jeg har bæltet, så det er op til ham. Hvis han vil tilbage til boksning, så las os tage en ny kamp, lød det dengang ifølge ESPN.

Efter Mayweather vandt over MMA-stjernen Conor McGregor i august 2017, besluttede han at lægge handskerne på hylden. Nu ser det altså ud til, at den 41-årige amerikaner igen skal en tur i ringen.

Og ingen bokser når Mayweather til sokkeholderne. Han har bogstaveligt talt aldrig tabt en kamp. Med en imponerende score på 50 sejr i lige så mange forsøg med 27 knockouts til følge er han af mange eksperter blevet udråbt som den bedste defensive bokser på tværs af alle vægtklasser i historien.

Derfor er der i den grad lagt i kakkelovnen til en af de største kampe nogensinde, hvis braget mellem Pacquiao og Mayweather altså bliver en realitet.

Den fillipinske stjerne har endnu ikke bekræftet, at han skal møde sin onde ånd fra 2015, men udsigten til at hævne nederlaget for tre år siden og med så mange penge på højkant, har han i hvert fald gode grunde til at stille op.

Der er endnu ikke officielt hverken annonceret dato eller by, hvor kampen skal finde sted.

Mayweathers kamp mod Conor McCregor i august 2017 er verdensstjernens sidste kamp. Foto: AP/Isaac Brekken

Se også: Verdens største boksebrag var en tilskuer-fuser

Se også: Penge-regn: Bokser bankede alle andre

Se også: Verdensmester på SU: Jeg bokser ikke for pengenes skyld

Se også: Stjerne-skandale aflyser kæmpe brag: Nu er den gal med bøffen igen