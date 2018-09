Vild med dans-stjerne smadrer vikaren

Kæmpe skandale: Modstander forsvundet på mystisk vis

Efter mystisk aflysning: Nu er der overraskende nyt i sagen

Hele Danmarks danse-Sarah har bestemt ikke glemt, hvordan man flytter fødderne, da hun til et stemningsfyldt Danish Fight Night i Frederiksberg Hallerne mødte spanske Vanessa Caballero fredag aften.

Her dansede Mahfoud sig bogstaveligt talt rundt om sin spanske modstander, som bestemt ikke havde kridtet bokseskoene på samme måde som danskeren.

Det lignede det også mest af alt David mod Goliat fra kampens start, hvor danskeren med flere flotte slag traf spanierens kæbe, hvilket resulterede i en tabt tandbeskytter allerede i første runde.

I fjerde omgang var det slut for den spanske vikar. Foto: Lars Poulsen

Sarah Mahfoud stoppede sin spanske modstander. Foto: Lars Poulsen

Spanieren, som inden kampen ikke kunne bryste sig af den mest imponerende rekord med blot en enkelt sejr og tre nederlag, skal dog forsvares med at have sagt ja til sin deltagelse blot dagen før afviklingen.

Det gjorde hun, da Mahfouds oprindelige modstander, franske Stephanie Ducastel, overraskende meldte fra.

Man må gå ud fra, at den spanske stand-in hurtigt fortrød sit ja. Niveauforskellen de to boksere imellem var markant, og man fik som tilskuer fornemmelsen af, at det blot var et spørgsmål om sekunder, førend kampen sluttede.

- Træk uppercutten Sarah, lyder det fra en tilskuer, idet Sarah med flere flotte kæbeslag allerede i tredje omgang rammer sin spanske kombattant så tilpas, at dommeren må tælle til ti.

- Det er helt unødvendigt. Stop nu det der, råber en anden, og vedkommende har da fat i noget. Caballeros accept af kampen indgyder til respekt, men kampen skulle aldrig have været afviklet.

Sådan så Mahfoud ud i 2016-versionen af Vild med Dans. Foto: Stine Tidsvilde

Sådan så det ud, da Mahfoud blev vejet fredag. Foto: Jonas Olufson

Der går da heller ikke mange sekunder af fjerde omgang, førend også kamplederen indser den ulige pardans og stopper ydmygelsen til stor applaus fra publikum.

Det gjorde næsten ondt at være vidne til, og hallens kommentator påpegede da også efter kampens slutning, at Cabellero blot otte timer forinden havde accepteret sin deltagelse.

Mahfoud levede i den grad op til den massive favoritværdighed men tager ikke meget andet sig end et 'win' på statistikken.

I aftenens 'co main event' skulle hjemmebanebokseren Enock M. Poulsen op imod franske Renald Garrido.

Også sejr til Enock

Den 26-årige dansker kan i sine syv kampe bryste sig af at være ubesejret modsat sin franske kombattant, som inden kampen besidder en jævnbyrdig statistik med i alt 22 sejre, 20 nederlag og 5 uafgjorte kampe, hvilket har kastet to franske mesterskaber af sig.

Det var altså ikke en hr-hvem-som-helst, som den danske super-letvægter skulle møde, og det kunne da også ses i kampens første runder. Her var de to boksere jævnbyrdige og vekslede altså flere solide slag uden et egentligt overtag.

- Enock, Enock, Enock, lyder det fra det støttende publikum, og det virker da også til, at Poulsen værdsætter den massive opbakning i den femte omgang. Her tildeler han Garrido flere flotte kæberaslere, som dog fra ringens midte leverer en helhjertet respons.

Enock Poulsen ser ud til at trives i bokseringens kanter, hvor han i sin dansende stil lykkes ham at finde vinkel på vinkel i en stædig tæt affære.

Man fornemmer i omgang syv, at trætheden er ved at indfinde sig. Begge boksere slår forgæves ud efter hinanden, vejtrækning synes tungere, idet klokken lyder, og den sidste og afgørende ottende omgang er et nært forestående.

Enock Poulsen må fornemme et forspring i pointtildelingen, da han i noget, der minder om godt gammeldags tidsudtræk, danser rundt om sin franske modstander. Det lykkes dog ikke helt, og kampen ender med, at de to kamphaner udveksler tunge slag, inden klokken lød en sidste gang.

Lige efter hylder ringannoncøren kampen som aftenens hidtil bedste, hvilket da også kvitteres med stående bifald fra det meste af hallen.

Stemningen er nærmest elektrisk, da et enigt dommerpanel med stemmerne 78-74, 78-74, 78-74 kårer en til stadig ubesejret Enock Poulsen til sejrsherre.

