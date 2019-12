Ballade i Palle-kulissen: Vraget kort før VM-kamp

Se også: 34-årig sports-journalist døde juleaften

Om godt en måned skal Mogens Palles populære og ukronede boksestjerne, 30-årige Sarah Mahfoud, forsøge at tilkæmpe sig titlen som Danmarks første IBF-verdensmester i en VM-kamp mod verdensmesteren Brenda Carabajal fra Argentina.

Et VM-bælte, der blive kronen på værket for den ubesejrede Mahfoud, der 1. februar skal i ringen til karrierens indiskutabelt største kamp.

Men det bliver dog uden boksetræner Steen F. Sørensen i ringhjørnet – og i øvrigt også uden hjælpetræner Steffen og den sædvanlige cutman Mads Sørensen.

For blot én måned før sit livs udfordring har Mahfoud nemlig valgt at vrage hele sit trænerteam til fordel for den bahamanske sværvægter 47-årige Sherman Williams, der kort før jul rejste fra sin residens i Florida, USA, til København for at agere boksetræner for det danske VM-håb.

En beslutning, der er kommet bag på Steen Sørensen, som ellers har fulgt Sarah hele vejen – altså indtil nu.

Steen F. Sørensen er ikke længere i ringhjørnet hos Sarah Mahfoud.

Overrasket

- Det kom lidt pludseligt for mig, men det var åbenbart det, hun mente, hun havde brug for, siger Steen Sørensen om bruddet og tilføjer:

- Men man skal ikke træne hos mig, hvis man ikke har lyst til det. På den led er jeg godt tilfreds. Jeg kender ikke Sherman, og det ved jeg heller ikke om Sarah gør – men Mogens Palle kender ham … Jeg håber da, han kan give hende det, som jeg ved, hun har brug for.

Sarah Mahfoud på vej i ringen med sin nu tidligere træner Steen F. Sørensen.

Sarah Mahfouds nu tidligere boksetræner Steen Sørensen, der er blevet vraget en måned før det helt store VM-brag.

Enerolisa De Leon var modstander i seneste kamp.

Sarah skifter træner inden karrierens vigtigste kamp. Det kan virke lidt risikabelt med bare en måned til fight night … Hvad tænker du?

- Ja, det sagde jeg også selv til hende. Men hun følte til gengæld, hun havde brug for det. Det vigtigste er, hun føler sig klædt bedst muligt på til den VM-kamp.

Det kom bag på dig?

- Sarah har bokset ni kampe – og vundet dem alle. Hun har udviklet sig hele vejen igennem. Hvis det derimod havde været med nederlag og lidt modvind undervejs, så ville jeg sagtens kunne forstå det, men hun har altså vundet alle sine kampe, mens jeg har trænet hende.

- Jeg er dog sikker på, hun nok skal blive verdensmester, understreger Steen Sørensen trods alt.

- Vigtigst, at Sarah kommer i mål

Hvad tænker du om at blive skiftet ud bare én måned før VM-drømmen – en stor og prestigefyldt VM-kamp?

- Jeg er ærgerlig over, at vi ikke kom sammen i mål, selvom det vigtigste er, at Sarah kommer i mål – og hvis hun bliver verdensmester, er jeg godt tilfreds.

Kan Sherman da bedre forberede Sarah Mahfoud på en VM-kamp, end du kan?

- Nej, svarer Steen Sørensen prompte.

- Svært at begribe

Føles det så lidt utaknemmeligt?

- Ja, det gør det da. Det kan godt føles utaknemmeligt, når man bliver vraget, siger Steen Sørensen, der derfor naturligt spørger sig selv:

- Skulle jeg så have brugt alt den tid på det? Tid, jeg kunne have brugt på andre … Det kan jo ikke undgås, at den tid, jeg har brugt på Sarah, har andre måttet betale for – f.eks. min familie eller andre boksere i klubben (HSK, red.).

- Hvis hun ikke følte, hun var tilfreds med det, hun fik hos mig, så er jeg da ærgerlig over at have brugt alt den tid på det.

- For det er svært at begribe, at der skal andre kræfter til, når man har vundet alle boksekampe. Og jeg er helt sikker på, at hun ville være blevet verdensmester med mig i ringhjørnet, siger Steen Sørensen.

Sarah Mahfoud og Mogens Palle står sammen.

Sværger evig troskab

Om hvorvidt Sherman Williams på godt én måned kan nå at bidrage med noget nyt er tvivlsomt, mener Mahfouds nu tidligere træner.

- Rent teknisk og slagteknisk kan han ikke nå at ændre noget som helst. Måske kan han give hende noget moralsk støtte, som jeg ikke kan … Men det har jeg bare svært ved at forestille mig.

Kan det blive svært at oparbejde et tæt forhold, når Sherman kun er i Danmark nogle måneder ad gangen?

- Jeg spurgte hende selv: ’Hvad så, når han tager hjem? Hvem skal så træne dig?’ Men det må hun selv finde ud af, for det havde hun ikke lige svar på. Det er ikke sikkert, det er helt gennemtænkt, slutter Steen Sørensen.

Selv siger Sarah Mahfoud om trænerskiftet: - Jeg er som bekendt flyttet til København, og i forhold til min kommende VM-kamp hænger det sammen med, at jeg gerne skal kunne træne på mine præmisser, så det passer ind i mit program op til så vigtig en kamp. Det er bare nemmere at kunne træne også i dagtimerne. Mogens Palle tilbød mig, at Sherman kunne komme og træne mig, og det synes jeg var rigtig spændende, fordi han kommer med en helt anden baggrund i forhold til boksningen med sine træneruddannelser fra USA. Han har samtidig selv bokset mod nogle rigtigt store navne i sin egen aktive karriere, siger Sarah Mahfoud bl.a. i en pressemeddelelse.

