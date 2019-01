Ballade om danskerbrag: - Gider ikke høre mere på deres pis

Mogens Palle har ikke meget tilovers for Sauerlands udeblivende tilbud om et stort danskerbrag

Danmark har lige nu to boksedronninger fra hver sin landsdel, der kæmper om at besidde tronen i kongeriget.

I det ene ringhjørne står Dina Thorslund fra Struer, mens Vild med dans-vinder Sarah Mahfoud fra Hillerød står i det andet.

Men selvom begge kæmpere er ubesejrede og ser ud til at kunne skabe et vaskeægte danskerbrag, kan et opgør have lange udsigter.

For promotor Sauerland, der styrer Thorslund, og Mogens Palle, der har snor i Mahfoud, er nemlig rygende uvenner.

Begge i form

I sidste uge vandt både Thorslund og Mahfoud vigtige kampe, og herefter svingede Nisse Sauerland om sig med et lækkert tilbud.

- Vi vil nu give Mogens Palle et virkelig godt tilbud på en spektakulær kamp mod Dina, selvom jeg nok ikke regner med, at de vil acceptere buddet.

- Planen er at sende et tilbud på en kamp i morgen, og jeg er ret sikker på, at det bliver den største løncheck, som Sarah nogensinde vil modtage, sagde Nisse Sauerland til Ekstra Bladet søndag.

Dina Thorslund er indehaver af et WBO-bælte. Foto: René Schütze

Stilhed

Men i Palle-lejeren har man ikke så meget som et pip hørt.

- Jeg gider ikke høre mere på Sauerlands pis. De har ikke ringet til mig. Jeg har ikke hørt noget fra dem, siger Mogens Palle og fortsætter.

- Hver eneste gang siger han, at han har sendt mig et tilbud. Det gider jeg ikke høre på, for jeg har ikke gået noget tilbud. Overhovedet. De kan bare passe deres eget lort, så passer jeg mit.

- Hvad vil du sige til Sauerland, hvis de ringer til dig i morgen?

- De ringer ikke til mig i morgen. Jeg giver ikke en skid for Sauerland.

Mogens Palle arrangerer Danish Fight Night, mens Team Sauerland laver Nordic Fight Night. Foto: Per Rasmussen

- Ser du nogen mulighed for, at der kan blive en kamp mellem Dina og Sarah?

- Det kan jeg ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Hvem siger, det er Sauerland, der skal arrangere den?

- Så du vil gerne arrangere det selv?

- Nu har jeg arrangeret 15 stævner, siden jeg vendte tilbage. Hver eneste gang, der bliver skrevet noget, så kan jeg bare henvende mig til Sauerland. Det er en mærkelig indstilling at have. Når der er tale om et danskerbrag, så er der tale om, at det er dem, der skal lave kampen. Det er helt ude i hampen. Det gider jeg overhovedet ikke spekulere i.

- Kunne du finde på at ringe til Sauerland selv?

- Næ. Jeg har givet dem otte tilbud for, at Patrick Nielsen kunne møde enten Lolenga Mock eller Jeppe Morell. Og jeg har fået et eller andet åndssvagt svar hver eneste gang. Alt deres pis gider jeg sgu ikke høre på.

