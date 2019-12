Bankede på hos verdensstjerne: Sådan reddede han livet

Man kan forvente sig lidt af hvert fra den britiske sværvægtsbokser, Tyson Fury, der har givet sin omverden alt fra vanvittige udsagn over erkendelse af psykiske problemer til selv at hjælpe psykisk sårbare og – ikke mindst - fine præstationer i ringen.

Historierne har stået i kø fra hans ringhjørne, og nu kommer han i en Instagram-story med en ny og opsigtsvækkende en af slagsen.

- I aften har jeg haft en mærkelig oplevelse, fortæller han fra bagsædet af en bil.

- Den har både gjort mig ydmyg og fået mig helt op at køre.

- En fremmed kom til mit hus og fortalte mig, at han skulle til at begå selvmord men havde behov for at tale med mig, før han gjorde det.

- Men jeg er jo mig, så jeg talte ham fra det og tog ham med på en fem kilometer lang løbetur. Han forlod mig glad som en julegris, så det så ud til at virke, konstaterer Tyson Fury.

Tyson Fury har selv været ude på den tynde is. I dag hjælper han sårbare og svage. Foto: REUTERS/Steve Marcus/Ritzau Scanpix

Han benytter lejligheden til at komme med en opfordring til sine følgere.

- Til alle jer derude, som lider af mentale problemer. Vær søde ikke at tage jeres eget liv, bønfalder han på sin Instagramside.

- Alt bliver bedre. Det lover jeg. Der er hjælp at hente lige om hjørnet. Søg lægehjælp med det samme, og du vil vende tilbage til det sted, hvor du var.

- Det er ikke forbi. Giv ikke op. Bliv ved med at kæmpe, lyder det fra den 31-årige topbokser, der selv har fightet sig igennem meget modgang i som udenfor ringen.

Den sidste bruger han som reference til sin store titelkamp mod Deontay Wilder sidste år, hvor han med nød og næppe holdt sig på benene efter en knock down i sidste omgang og fik uafgjort.

Tyson Fury er sendt i gulvet af Deontay Wilder i 12 omgang men rejser sig og bokser kampen til ende. Foto: AP/Mark J. Terrill/Ritzau Scanpix

- Jeg rejste mig i 12. omgang mod Wilder. Bliv ved med at rejse dig, uanset hvor mange gange du er nede. Gå fremad, giv aldrig op, runder han sin peptalk af.

Det er planen, at Fury, der i årevis befandt sig i et mentalt tusmørke, den 22. februar skal bokse mod Wilder om VM-titlen for anden gang.

