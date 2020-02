Barsk rejse: - Har mange gange tænkt: Fuck, boksning!

Globetrotteren Landry Kore, kan man med rette sige. Den 30-årige ubesejrede mellemvægter har bokset flere udebanekampe end de fleste - nu glæder han sig bare over, at huserer i en dansk boksestald

Se professionel top-boksning i aften. Køb adgang her

På papiret er det stævnet i Ringkøbings hårdeste match. Promotor Kasper Holgersen og især matchmaker Thomas Madsen har i optakten da heller ikke lagt skjul på, at det er nu Landry Kore for alvor skal bevise, at han kan nå til tops.

Den 30-årige danske mellemvægter er smækket på plakaten som Ringkøbing-stævnets hovedkamp - TK Promotions 2020-plan er, at Kore skal i top 50; det er både Holgersen og Madsen slet ikke i tvivl om, at deres lige nu største navn har potentialet til.

- Derfra kan alt ske, sagde Thomas Madsen efter fredagens indvejning.

- Inden længe kan Kore sagtens komme i spil til en mindre titelkamp. Det er i hvert fald planen, indskød matchmakeren.

- Det bliver hardcore

Kore, der lørdag møder den 29-årige franskmand Idaas Redjdal (10-1-2), kaldte selv matchningen for intet mindre end perfekt efter fredagens indvejning:

- Det passer mig rigtig godt: Jeg har muligheden for at vise mit store potentiale frem. Bevise, hvor meget jeg kan. Jeg skal nok shine i morgen - jeg føler også, jeg kan meget mere i ringen, end jeg allerede har vist. I morgen skal jeg nok modbevise de kritikere, der stadig er skeptiske.

- I morgen skal jeg bare være det, jeg kalder for hardcore (HardKore, kaldenavn, red.) - ikke så meget pjat. Selv med en brækket kæbe skal jeg sgu nok vinde den kamp i overbevisende stil - og så det bare hurtigt videre til den næste, smilede Landry Kore med reference til sin seneste duel, hvor han brækkede kæben allerede i 1. omgang - og sågar vandt alligevel.

Et barskt game

Navnet Kore får måske ikke umiddelbart en klokke til at ringe hos den gængse dansker …

Den danske mellemvægter erkender da også, at tilværelsen som bokser nok snarere skal beskrives som globetrotter end fastligger. Kore har nemlig bokset på adskillige udebaner og tidligere trænet blandt andet i USA.

Han har bokset på udebane i Belgien, England og i Guds eget land - såmænd uden at tabe. Kore har sågar erobret en mindre titel, nemlig IBO’s Mediterranean-titel i mellemvægt, i Belgien.

Imponerende nok, når man kender til gamet; thi at bokse på udebane er bestemt ikke nemt.

- Det har da uden tvivl været en virkelig barsk rejse, jeg har været på. Tro mig, der har været mange gange, hvor jeg har tænkt: Fuck den her sport. Efter min sidste kamp i Horsens (Sauerland-stævne, red.) skrev jeg under med Q Pro Boxing. Men der skete en helt masse ting, som jeg ikke helt var med på, må jeg sige - jeg bar rundt på en masse frustrationer, inden Svend Rasmussen valgte at lukke ned. Jeg skulle have bokset mod Ashley Theophane, men det blev sgu aldrig til noget, sagde Landry Kore.

- Men så meldte Kasper og Thomas sig heldigvis på banen og præsenterede et super fedt koncept: Jeg var også nødt til at fortælle dem, at jeg har været vidt omkring, er 30 år og har en lille pige. Jeg nået til et punkt i min karriere, hvor der virkelig skal til at ske noget, for ellers … Jeg har mere eller mindre bevist mig selv flere gange og er mere end klar til større opgaver, slog Kore fast.

TK Promotion-bokseren er rangeret på BoxRec som nummer 109 i verden.

Av, min kæbe … Sidst, Landry Kore var i kamp, var til Team Sauerlands Dina Thorslund-stævne i Horsens. Her ramlede den 30-årige mellemvægter ind i Tomas Bezvoda, der landede en mærkbar træffer allerede i 1. omgang. Bezvoda tabte på point, men brækkede Kores kæbe. - Da jeg kom ud i ringhjørnet efter 1. omgang sagde jeg til min træner: Min kæbe er sgu brækket! Det kunne han godt se og spurgte: Hvad gør vi? Men der var sgu ikke noget at gøre - kampen skulle vindes! Selv, hvis jeg manglede min ene arm, ville jeg stadig bokse. Koste, hvad det koste vil, lød det determineret og Action Man-agtigt fra Kore.

Klar til kamp Det mest bemærkelsesværdige var, at danske Michael Nielsens modstander fra Grækenland, Paris Stavropoulos, vejede intet mindre end 3,5 kg for meget, da han trådte op på vægten. Formand Jesper D. Jensen gav Stavropoulos fire timer til at smide de overflødige kilo - indtil klokken 20.00 - med disse ord: - Så er det i sauna eller ud på landevejen, for ellers kommer det sgu andre boller på suppen! Efter aftalen skulle den 23-årige græker have vejet 57 kg - TK Promotion accepteret en kampvægt et par hundrede gram over kompromisset 58 kg; hvilket givetvis har kostet Stavropoulos en pænt sjat penge fra pursen. Ellers klarede alle boksere i Ringkøbing vægtkravene: • Landry Kore, 71,8 kg vs. Idaas Redjdal, 72,6 kg • Mikkel Nielsen, 66,9 kg vs. Bernard Follea, 66,9 kg • Oliver Møllenberg, 65,8 kg vs. Sandro Bordewick, 64,7 kg • Michael Nielsen, 56,7 kg vs. Paris Stavropoulos, 60,5 kg • Payman Eshan, 58 kg vs. Sergej Vib, 58,1 kg