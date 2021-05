Bekræfter detaljer om 'Jordens største sportsbegivenhed'

Siden sværvægtsbraget mellem Tyson Fury og Anthony Joshua blev bekræftet i marts har parterne arbejdet på at finde både tid og sted for årtiets største boksekamp.

Det er så faldet på plads nu. Det bekræfter Fury på sin Instagram-profil, hvor han afslører, at han lige har haft den saudiske prins Khalid bin Salman Al Saud i røret:

'Kæmpe annoncering: Fury vs. Joshua bliver 14. august i Saudi-Arabien. Verdens største sportsbegivenhed, alles øjne hviler på,' skriver Fury og kommer lige med et par guldkorn i den medfølgende selfie-video:

- Jeg kan ikke vente - jeg gentager - jeg kan ikke vente med at smadre Anthony Joshua på alletiders største scene.

- Det her bliver den største sportsbegivenhed, der nogensinde har fundet sted på Jorden. Gå ikke glip af den.

Ud over at være en kamp om den største sportslige ære i sværvægt med samling af VM-bælterne fra WBA (Super), IBF, WBO, IBO og WBC, så kan opgøret i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh, ikke undgå at blive en økonomisk lukrativ affære for begge boksere.

En vurdering er, at begge boksere kan tjene i omegnen af en milliard kroner på begivenheden, og der er også en rematch-option i kontrakten, så der stort set er garanti for to kampe.

Tyson Fury er ubesejret i sine 31 kampe, hvor han har vundet de 30 (21 KO) og bokset en enkelt uafgjort. Anthony Joshua har en næsten lige så imponerende rekordliste.

I sine 25 kampe har han vundet de 24 (22 KO) og blot tabt en enkelt - det var til amerikansk/mexicanske Andy Ruiz, der overraskende sendte den dengang ubesejrede mester i gulvet i 2019.