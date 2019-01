Bekræfter tilbud på dansker-brag: Stædig Palle har ikke åbnet sin mail

Kampen om retten til at kalde sig Danmarks bedste kvindelige bokser nærmer sig - men ikke helt uden bump på vejen.

Det gælder naturligvis et opgør mellem Dina Thorslund og Sarah Mahfoud - to boksere, der aktuelt er i rigtig god form.

Lørdag forsvarede Thorslund sin WBO-titel mod tyske Alesia Graf, mens Sarah Mahfoud fredag blev interkontinental mester i IBF ved at slå sydafrikanske Bukiwe Nonina.

Søndag garanterede Thorslunds promotor, Nisse Sauerland, at han mandag ville sende et tilbud til Mahfouds ditto, Mogens Palle, om en kamp.

Og det løfte har han holdt.

- Vi er meget interesseret i, at den kamp bliver til noget. Vi har sendt et tilbud til ham, og vi venter blot på svar, siger Nisse Sauerland, der samtidig bekræfter, at Dina Thorslund er parat til at gå en vægtklasse op til fjervægt og dermed aflevere sin WBO-titel for at få kampen.

Dina Thorslund har lige forsvaret sin WBO-titel og er meget interesseret i at møde Sarah Mahfoud. Foto: René Schütze

Mogens Palle kender dog ikke til noget tilbud – for han har nemlig ikke åbnet sin e-mail siden Danish Fight Night i fredags.

- Jeg er snart 85 år og har bevilget mig selv et par fridage. Jeg går ikke op i boksning de første par dage efter sådan et stævne, siger han.

Og afslører i samme åndedrag, at der umuligt kan stå noget i det tilbud, der kan gøre ham interesseret.

- Næ, hvorfor skulle jeg dog være det?

- Efter Sarahs seneste sejr står hun til at få en titelkamp i IBF. Nu koncentrerer vi os om det.

- Jeg har altid taget vare på mine boksere, og det vil jeg blive ved med, siger den danske promotor.

Trods afvisningen åbner han alligevel en kattelem for et kommende dansker-brag.

- Hvis Sarah får den titel, ville det blive en noget større kamp. En kamp mellem to danske verdensmestre. Det er da mere interessant, siger Mogens Palle.

Først skal Mahfoud dog lige have en kamp mod amerikanske Jennifer Han, der er indehaver af IBF-bæltet, som hun har haft siden 2015, men blot har forsvaret det fire gange.

En kamp mod hende kan altså have lange udsigter - så måske Mogens Palle alligevel skulle åbne sin e-mail og se, hvad tilbuddet fra Sauerland lyder på.

