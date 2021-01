Bizart interview: - Du har god sæd

Et interview med Henry Garcia, far til to boksere, vækker opsigt

Der er mange måder at komplimentere andre på.

Tv-vært hos sportsstreaming-tjenesten DAZN Kate Abdo valgte at tale om Henry Garcias sæd under et boksestævne lørdag aften i Dallas.

Henry Garcias ene søn Sean Garcia havde allerede vundet sin kamp mod Rene Marquez, mens den anden søn Ryan Garcia skulle i ringen senere på aftenen i hovedkampen.

- Henry Garcia, det er godt at have dig hos os her i aften. Du gør dem pæne, du gør dem atletiske. Det er noget god sæd, du har der, sir.

De noget overraskende rosende ord fra Kate Abdo takkede faren for med et smil på læben.

Ryan Garcia tog sejren i hovedkampen og farmand Henry Garcia (nr. to fra venstre) var naturligvis med i ringen. Foto: Tim Warner/Ritzau Scanpix

Komplimentet vakte efterfølgende opsigt på det sociale medie Twitter, hvor det væltede ind med kommentarer - her er nogle få af dem:

'Det er kun 2. januar, og Kate Abdo har allerede leveret årets sætning,' skriver boksejournalist Dan Rafael.

Cristian Nyari, der også arbejder for DAZN, hylder sin kollega: 'Mere Kate Abdo til boksning, tak!'

Boksefan Danny Flexen skriver: 'Gener... Bare sig gener.'

Ved hovedkampen fulgte Ryan Garcia sin bror trop og vandt over Luke Campbell på en knockout. 22-årige Ryan er dermed midlertidig letvægtsmester i WBC.

