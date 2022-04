Blodet flød i heldig dansk sejr

116-113. 114-113 og 114-113.

Det blev en jævnbyrdig og tæt kamp, da Danmark fik en ny europamester i super letvægt.

Enock Poulsen vandt en smal pointsejr over Franck Petitjean, selv om han undervejs var til tælling.

Enock Poulsen måtte kæmpe og slide sig til den smalle sejr i en kamp, hvor han havde svært ved at få det til at fungere i ringen. Derfor blev det i langt højere grad en fight frem for teknisk boksning.

Enock Poulsen fik en smal sejr, da han vandt EBU-titlen. Foto: Lars Poulsen.

Og så va rhan også i gulvet undervejs, hvor der måtte tælles over ham.

- Det er dejligt at være tilbage efter så lang tid. Og så at kunne kalde sig europamester, smiler Enock Poulsen, der erkendte, at han for mange gange kørte med på franskmandens boksepræmisser.

Franck Petitjean brugte ind i mellem ufine tricks. Han nikkede danskeren en skalle, så han blødte og var generet af det i dele af kampen.

Men Enock Poulsen sloges også med en skulder, der gik af led flere gange. Første gang det skete var i anden omgang. Men han kom sig og fightede sig ind i opgøret.

Franske Franck Petitjean brugte flere ufine tricks undervejs, da han nikkede Enock Poulsen en skalle. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har prøvet flere gange skulderen er gået af led. Det er ikke noget, jeg tænker på lige nu, hvor jeg glæder mig over at være europamester, smiler Enock Poulsen, mens blodet løber ned fra panden på ham.

- Jeg sætter stor pris på de folk, jeg har omkring mig. Nu skal jeg bruge lidt tid på min familie, siger Enock Poulsen, der måske også skal finde sig en ny promotor.

Mogens Palle har bebudet, det var hans sidste stævne. Bettina Palle har ikke annonceret, om hun vil fortsætte som promotor.

Det skal den kommende tid afgøre.