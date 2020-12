Blodig mester: Den var virkelig hård

I en medrivende titelkamp mellem to vidt forskellige boksestile, blev Oliver Møllenberg dansk mester med sejr over Frank Madsen

Topsport skal helst opleves med et medlevende publikum.

Det er mange sportfans blevet mindet om under coronakrisen, men 400 af dem fik en ægte live-oplevelse i Gilleleje Hallen, da hjemmefavoritten Oliver Møllenberg havde højrøstet opbakning med sig i ringen mod Frank Madsen.

Det er længe siden – 14 år faktisk - en dansk ring har lagt kanvas til et dansk mesterskab, men DABU fik fremstillet et fint nyt DM-bælte i England, og bokserne blev præsenteret med Dannebrog, nationalsang og hele moletjavsen, før de gik i krig.

For det lignede det grangiveligt, da de to åbnede op for deres respektive markant forskellige boksestile.

19-årige Møllenberg med klassisk boksning og helst fra distancen, 12 år ældre Madsen med sin baggrund fra kickboksning og foretrukne arbejde fra halvdistancen. Begge ubesejrede.

Der var både Dannebrog og nationalmelodi, før de to boksere gik i krig. Foto: Jonas Olufson

Møllenberg lagde bedst ud, før Madsen metodisk begyndte at æde sig tættere på ham og dermed ind i kampen.

Og faktisk fik han på den måde neutraliseret en del af Møllenbergs større våbenarsenal, og kampen var midtvejs lige så lige, som den var intens.

Midt i femte omgang eksploderede Møllenberg i en voldsom offensiv, men Madsen rystede på hovedet og gik tilbage i stædig angrebsposition.

I sjette omgang gik hjemmefavoritten – måske opildnet af de taktfaste råb, ’Oliver, Oliver, Oliver’, fra salen – et gear op og fik i flere sekvenser sat serier af fine stød ind på sin mere stationære modstander, men stadig bed det ikke for alvor.

Med blodet silende fra næsen demonstrerede Møllenberg, at den fysiske form var på plads til en kamp over otte omgange,og han måtte da også ud på den fulde distance for at trække en fortjent pointsejr hjem efter en fin, fin, boksekamp

Helt rituelt rakte begge boksere hænderne i vejret, men da kamplederen stod i mellem dem, var det Møllenbergs næve, der blev rakt mod loften.

Oliver Møllenberg udboksede til tider Frank Madsen og tog det danske mesterskab. Foto: Jonas Olufson

Og så kunne han iføre sig sit fine nye bælte og nyde sin første titel.

- Hold kæft, du er sej man. Stor respekt, lød det anerkendende fra sejrherren, da taberen forlod ringen.

Og da Ekstra Bladet fangede ham lidt senere var han også stolt af sin præstation.

- Det var en utrolig hård kamp, og han får også ram på mig på et tidspunkt. Mine ribben har det ikke så godt, men så må jeg lære ikke at lade mig fange i hjørnerne, grinede Oliver Møllenberg.

Han var gået en vægtklasse op, Madsen en ned.

- Så han var tung at bokse med, og jeg kunne nok også have bokset mere sikkert og vundet større, men jeg er altså også en kriger, erklærede han, før han næsten forlangte endnu en hård kamp over lang distance.

Den får den danske mester formentlig i februar.

Juletæsk: Ingen gaver i Gilleleje