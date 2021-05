Bokse-bombe: Patrick Nielsen i chok-comeback

30-årige Patrick Nielsen er på vej mod et opsigtsvækkende comeback i bokseringen.

Han har flirtet med 87-årige Mogens Palle for at få kickstartet den professionelle boksekarriere.

Efter mere end to års fravær fra ringen, vil han nu have karrieren på skinner igen.

Siden sin seneste kamp er han dog blevet fuldgyldigt medlem af motorcykelgruppen Satudarah.

Til trods for tilknytningen til Satudarah får Dansk Professionelt Bokse-Forbund svært ved at blokere for en det mulige comeback mellem tovene.

Hvis Patrick Nielsen har gennemført de påkrævede lægeundersøgelser og en MR-scanning, så venter en bokselicens forude.

- Jeg har også læst, at Patrick påtænker at gøre comeback.

- Vi afventer en ansøgning, og så kigger vi på sagen derfra, siger Jesper D. Jensen, præsident for Dansk Professionelt Bokse-Forbund, til Ekstra Bladet.

Patrick Nielsen er blevet fuldgyldigt medlem af Satudarah. Det kan ikke stoppe ham for et muligt comeback i bokseringen, fordi motorcykelklubben ikke er stemplet som en kriminel organisation. Privatfoto.

- Kan Patrick Nielsen få licens, når han er medlem af Satudarah?

- Satudarah er ikke en ulovlig klub. Derfor bliver det svært ikke at udstede en bokselicens, hvis Patrick overholder alle andre regler, siger Jesper D. Jensen.

Hvis ikke Patrick Nielsen opfører sig ordentligt, når han får licens, kan forbundet siden hen fratage ham dem.

Det fremgår af licensregulativet under artikel 5, hvor der står:

”Forbundet kan med øjeblikkelig virkning fratage en licens for en begrænset eller ubegrænset periode, såfremt licenshaveren, efter tildeling af en skriftlig advarsel, vedblivende overtræder DPBF's love og regulativer, eller gør sig skyldig i handlinger, der skader den professionelle boksnings anseelse og omdømme”.

Patrick Nielsen har 30 sejre i sine 33 kampe som professionel. Foto: Jonas Olufson.

Der skal altså først være tale om en advarsel, hvor den professionelle boksnings anseelse og omdømme er på spil.

30-årige Patrick Nielsen ønsker at sparke nyt liv i sin boksekarriere og har drøftet mulighederne for "vejen tilbage" til bokseringen – denne gang med promotor Mogens Palle, som dog stiller visse krav og betingelser.

- Patrick Nielsen har besluttet sig for at give boksningen en chance til. Han har ladet forstå, at han stadig er så ung og sulten, at han seriøst har lyst til at give sig selv og boksesporten endnu en chance, hvilket jeg synes er fair nok. Der er jo mange før ham, der har gjort comeback,” siger Mogens Palle.i en pressemeddelelse.

- Vi har mødtes og drøftet mulighederne - herunder om jeg kan gøre ham til verdensmester. Som jeg tidligere har udtalt: Det kan jeg sgu’ ikke garantere eller love ham, men jeg kan muligvis lave en VM-kamp for ham.

Patrick Nielsen har ikke bokset i snart to år. Nu vil han tilbage mellem tovene i samarbejde med Mogens Palle. Foto: Jonas Olufson.

- Det kræver dog, at han først bokser nogle kampe mod rimeligt gode modstandere og vinder tre-fire kampe over kompetente boksere, hvor han viser, at han kan gøre sig gældende på et højt niveau, hvilket er helt op til ham selv at bevise, siger Mogens Palle.

Det er ikke lykkes at træffe Mogens Palle for yderligere kommentarer, lige som Patrick Nielsen ikke har reageret på Ekstra Bladets henvendelse.

