Bokse-legende chokerer: - Jorden er flad

Carl Froch er ikke færdig med at tage overskrifter, selv om det britiske bokse-ikon for længst har lagt handskerne på hylden

Han boksede store slag mod Mikkel Kessler og blev et velkendt navn herhjemme grundet rivaliseringen med danskeren og de mindeværdige opgør i 2010 og 2013.

Den danske interesse for Carl Froch er siden falmet en smule, men i England er den pensionerede 'kobra' fortsat et stort navn.

Og det er Ikke så underligt.

For 42-årige brite leverede altid. Både i og uden for ringen. Karrieren bød blot på to nederlag, mens triumferne talte adskillige overskrifter.

Dem kan han stadig finde sit navn på i 2019. Men de seneste historier om Froch handler om andet en boksning.

Den tidligere WBC-verdensmester har således chokeret med et ganske opsigtsvækkende forsøg på en knockout til videnskaben. Det skriver Daily Star.

Froch mener nemlig hverken, at mennesket har været på månen - eller at jorden er rund.

- Jorden er flad. Det er 100 procent. Der er ikke noget bevis for, at jorden har krumninger, og det der falske rumagentur NASA bruger computer-genererede billeder, og de er alle sammen forskellige. Jeg ser på dem og tænker: ' Vent et øjeblik! Det ser ud som tegneserier'.

- Den dag en en mand som Richard Branson (britisk iværksætter og milliardær, red.) tager derop og begynder at lave charter-flyvninger, og du kan kigge ned på jorden og se klodens krumninger. Da tror jeg på at jorden er rund, siger han.

NASA har så vidt vides endnu ikke forholdt sig til Frochs postulat ...

