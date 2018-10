Bokse-legendes død ryster Team Sauerland: - Jeg er uden ord

Et af tysk boksnings helt store navne er gået bort efter en tragisk ulykke på Sicilien.

Graciano Rocchigiani, der i 1988 blev IBF-verdensmester i super-mellemvægt, mistede livet, da han blev kørt ned af en Smart-bil.

Det skriver tyske Bild.

Rocchigianis død kommer som et stort chok for Team Sauerland, der havde bokseren i deres stald igennem hans karriere.

- Jeg er uden ord. Han var vores første verdensmester. Jeg voksede op med ham så at sige. Han var en vild fyr med et stort hjerte, siger en chokeret Kalle Sauerland til Bild.

Også faren Wilfried Sauerland er påvirket af dødsfaldet.

- Vi er fortvivlede og chokerede. Vi sørger over Graciano og sender tanker til hans familie, børn og venner. 'Rocky' formede ikke kun vores bokse-stald, men han begejstrede også et stort publikum med sine kampe.

- Nogle gange var vi ikke altid enige, men vi fandt altid en mellemvej. Vi kommer til at savne ham meget, lyder det fra senior Sauerland.

Vandt millioner og fik voldsdom

Efter at have vundet verdensmesterskabet i 1988 forsvarede tyskeren sin titel tre gange, inden han valgte at rykke op i letsværvægtsklassen. Her blev han europamester, før han fik en chance om WBO-bæltet mod Chris Eubank i mellemvægtsklassen i 1994. Den kamp tabte tyskeren, og efterfølgende kom karrieren aldrig helt tilbage på sporet igen, selvom Rocchigiani i 1998 vandt WBC-letsværvægtstitlen. Han boksede sin sidste kamp i 2003.

Rocchigiani i 2006 i forbindelse med sin voldssag, som endte med en fængelsstraf på fem måneder. Foto: AP

Den nu afdøde bokser var en stormfuld person, der blandt andet i 2006 fik en fængselsdom på fem måneder efter et overfald på en taxa-chauffør. Men hans største bedrift uden for banen kom i 2003, da han sagsøgte WBC-forbundet og fik tildelt en erstatning på 31 millioner amerikanske dollars for tabt arbejdsfortjeneste. I sidste ende indgik han dog et forlig om et ukendt beløb.

Den økonomiske triumf kom, efter tyskeren i 1999 blev frataget sin titel som verdensmester af WBC forud for en kamp mod amerikanske Roy Jones Jr. Tyskeren mødte angiveligt ikke op til et pressemøde, og det fik promotor Murad Muhammad til at afblæse kampen. Men siden fik Rocchigiani rettens ord for, at han intet havde gjort galt.

Rocchigiani havde efter karrierens afslutning fået en italiensk kæreste og delte sin tid mellem Berlin og Sicilien. Ifølge Bild efterlader han sig to små børn, han fik med sin nye kæreste, mens han også havde en datter, Andrea, hjemme i Tyskland.

Tysk politi overbragte den tragiske nyhed til datteren og hans forældre i Tyskland tirsdag.

