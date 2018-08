Bokse-stjerne storsviner rivalen: Nu lover han ny superfight

Efter længere tids frustration over ikke at kunne aftale et sværvægtsbrag med den engelske superstjerne Anthony Joshua er Deontay Wilder nu klar til at møde Joshuas landsmand.

Wilder, der er ubesejret verdensmester med 40 sejre i 40 kampe, 39 på knockout, har været rasende på Joshua over, at det ikke er lykkedes parterne at blive enige. Det har han flere gange ytret offentligt.

Men nu kigger Wilder i en anden retning.

Han vil gerne møde comeback-bokseren Tyson Fury i Las Vegas allerede i december.

Fury overraskede alt og alle, da han besejrede Wladimir Klitschko i 2015 og blev verdensmester i tre forbund. Men efterfølgende fulgte en massiv nedtur, hvor Fury tog på, udviklede et kokainmisbrug og røg helt ud af rampelyset.

Tyson Fury vandt i 2015 over Wladimir Klitschko. Foto: AP

Nu er han tilbage. Og det vil Wilder udnytte. De to ubesejrede boksere har længe været venligt stemte overfor hinanden ved flere lejligheder, og det skal nu udmunde i en regulær superfight.

- Jeg tror 100 procent på, at kampen kommer til at ske. Vi er meget, meget, meget, meget tættere på, end jeg og Joshua nogensinde kunne komme. Det sker helt sikkert, der er ingen tvivl. Der er bare en smule mere arbejde i det.

- Vi har snakket frem og tilbage, jeg synes, han (Fury, red.) er en god fyr, vi har et fint forhold, og vores repræsentanter snakker godt sammen, siger Wilder til mediet The Ring.

Amerikaneren kan ikke lade være med at stikke endnu mere til Joshua, som han slet ikke har tilgivet.

- Fury er klar til kamp. Han har set, hvad der er sket med mig i hele den situation (forhandlingen med Joshua, red.). Og han væmmes ved det, fordi Joshua også er engelsk. De (Fury og hans hold, red.) kunne se, at Joshua ikke ville kæmpe. Men han er en mand. Han kommer hjem i min baghave, og gør det, som deres anden såkaldte mester ikke ville gøre. Stor respekt fra mig.

Wilder er stadig rasende på Joshua. Foto: AP

- Det kommer til at blive bedre end en kamp mod Joshua, når alt kommer til alt. Vi kender Fury. I manges øjne er han stadig mesteren. Han er ikke blevet slået. Han er stadig den rigtige mester. Når jeg har slået ham ud, er det mig, der er manden, alle skal slå, siger Wilder om den mulige kamp.

32-årige Wilder boksede sin seneste kamp i marts, da han slog Luis Ortiz. 29-årige Fury er godt i gang med sit comeback og bokser 18. august mod italienske Francesco Pianeta i en kamp, der skal sørge for, at han er helt tilbage på skinner.

Alt imens kan Anthony Joshua se til, mens Wilder ikke lader til at have meget tilovers for englænderen. Joshua bokser 22. september mod russiske Aleksandr Povetkin i en kamp, der også kan blive sprængfarlig, men meget tyder på, at Wilder-Fury-kampen vil blive markant mere hypet.

Hvis den altså bliver til noget.

Se også: MMA-stjerne angreb bus: Her er straffen

Se også: Stenrig bokser i voldsomt rapper-angreb: - Du er en stikker!