Boksebrag på plads

Det har været en føljeton uden ende.

Men nu tyder det på, at datoen ligger fast. Det er i hvert fald femte gang i løbet af ét år, at der nu er en dato for Enock Poulsens titelforsvar af EBU-titlen.

Han skal forsvare 29. april mod Franck Petitjean i Creteil nær ved Paris.

Kampen skulle have fundet sted i marts, men franskmændene aflyste kampen. Det fik boksepromotor Bettina Palle til at klage til EBU over franskmændene blev ved med at udskyde kampen.

Enock Poulsen skal forsvare sin titel mod Franck Petitjean, som han besejrede i april sidste år. Nu er kampen fastsat til 29. april i Paris. Foto: Lars Poulsen

Hun fik faktisk medhold af EBU til at arrangere et frivilligt titelforsvar, hvis det kunne finde sted i marts, men det har ikke været muligt at få sat titelkampen op med så kort varsel.

- En EBU-kamp er meget omkostningstung og jeg havde ikke mulighed for at få arrangeret kampen i marts. Nu ser vi i stedet frem mod, at Enock forsvarer sin titel i april.

- Vi håber nu, at franskmændene står ved, at kampen skal bokses 29. april, siger Bettina Palle.

Annonce:

Det har været et håbløst forløb, siden de to boksere mødtes sidste år i april. Her vandt Enock Poulsen 3-0, men franskmændene klagede og fik medhold hos EBU over kamplederen.

Derfor blev der dikteret en ny kamp, som altså nu er blevet fastsat for femte gang i løbet af et år.

Sarah Mafoud er tilbage i ringen ved stævnet 4. marts i Albertslund. Foto: Lars Poulsen.

Bettina Palle er for tiden i færd med at lægge sidste hånd på det første stævne siden Mogens Palles død. Det finder sted 4. marts i Albertslund, hvor der kommer ti kampe på programmet - fem amatørkampe og fem professionelle.

Sarah Mafoud skal bokse om WBCs silver championship mod tyskeren Lara Ochmann. Derudover skal Oliver Meng i kamp, ligesom Jacob Porsgaard også vil være at finde i ringen. Endelig gør Andreas Lynggaard og Mahdi Jallaw comeback. Sidstnævnte efter tre et halvt års fravær fra ringen.

Madhi Jallaw er et stort boksetalent. Han vandt både U15 og U17 europamesterskabet som amatør.

Siden debuterede han ved et Sauerland-stævne og tabte. Efterfølgende boksede han to kampe, som han vandt. Men det bliver første gensyn med ringen som professionel siden 2019.