Bokseforbund sender sag om olympisk anerkendelse til domstol

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) bliver nu hevet ind i sagen om bokseforbundet IBA's status som et olympisk forbund.

I sidste uge anbefalede bestyrelsen i Den Internationale Olympiske Komité (IOC), at IBA skulle fratages sin status som olympisk forbund.

Den beslutning har IBA nu appelleret til CAS, oplyser domstolen i en pressemeddelelse.

- IBA vil have annulleret beslutningen om at anbefale en fratagelse af IOC's anerkendelse af IBA, skriver CAS.

IBA har samtidig anmodet om at få udskudt den endelige beslutning om fratagelsen af IOC's anerkendelse, til efter CAS har behandlet sagen, lyder det.

IBA har siden 2019 været suspenderet af IOC. Blandt andet på grund af manglende tillid. IOC mener ikke, at bokseforbundet bliver drevet ordentligt.

Konflikten mellem IBA og IOC blev yderligere optrappet efter Ruslands invasion af Ukraine.

I efteråret trodsede bokseforbundet, der har en russisk præsident, IOC og lod boksere fra Rusland og Belarus komme tilbage i konkurrence, efter at de havde været udelukket som en konsekvens af invasionen.

Efter 2. juni at have gennemgået en rapport om situationen med IBA kom IOC's bestyrelse med en anbefaling om at sende bokseforbundet ud i det olympiske mørke.

Det ventes at blive vedtaget på et IOC-møde 22. juni, men IBA kæmper altså imod.

Får IBA frataget sin anerkendelse som et olympisk forbund, vil IBA ikke længere have noget at gøre med boksekonkurrencerne ved OL.

Det havde IBA ikke ved legene i Tokyo i 2021 på grund af sin suspendering. I Paris næste år vil det desuden ligesom i Tokyo være IOC, der står for afviklingen af boksekonkurrencerne.