Boksegigant ville begå selvmord i sin Ferrari

Tyson Fury var så langt nede, at han forsøgte at køre sig ihjel i sin Ferrari

Livet kunne være endt på voldsom spektakulær vis for Tyson Fury.

Som ubesejret sværvægtsmester efter en stor sejr over Wladimir Klitschko gik han helt i hundene med en depression, han forsøgte at holde i ave med sprut, kokain og letlevende damer.

Men når effekten af alkoholen og stofferne aftog, så gravede Fury blot sig selv endnu dybere ned - og en dag besluttede han sig for at tage sit eget liv. Det fortæller han i podcasten 'The Joe Rogan Experience.

- Jeg vågnede op og ville ikke leve - jeg forvandlede alles liv til et helvede. Alle, der var tæt på mig, blev skubbet væk. Ingen kunne tale mig til fornuft.

- Der var tidspunkter, hvor jeg kunne være meget, meget langt nede og begyndte at tænke skøre tanker, siger Fury, der efterfølgende satte sig ind i sin splinternye Ferrari.

Planen var, at han efter en lang lige strækning på motorvejen skulle køre direkte ind i en krydsende bro.

- Jeg fik den op på 300 km/t og kørte lige mod den bro. Jeg bekymrede mig ikke om, at jeg kunne skade min familie, min karriere, mine venner. Alle. Jeg var ligeglad. Jeg ville bare dø så meget - jeg havde opgivet livet, siger Tyson Fury.

Men han gjorde det ikke, for en stemme i hovedet mindede ham om hans børn.

- Lige før jeg kørte ind i broen, drejede jeg tilbage på motorvejen igen. Jeg kørte ind til siden og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg rystede over det hele, og jeg var bange.

- Der sagde jeg til mig selv, at jeg aldrig vil overveje at tage mit eget liv igen.

Efter episoden i 2016 fik den nu 30-årige Fury styr på sit liv, og den 206 cm høje bokser startede i juni sit comeback til den absolutte sværvægts-top.

Det har resulteret i to sejre, og 1. december skal han så møde ligeledes ubesejrede Deontay Wilder i et brag i Los Angeles om Deontays WBC-bælte.

Det forventes, at vinderen af den kamp skal møde Anthony Joshua i en kamp, der kan forene alle bælterne.

Se også: Det gør han bare ikke! Stjerne-bokser banker maskot for åben skærm

Se også: Verdensstjernen øjner milliarder: Klar til kæmpe brag

Se også: Verdens største kontrakt: Kontroversiel sportsmand scorer boksen

Se også: Bokse-legendes død ryster Team Sauerland: - Jeg er uden ord

Topboksers enke efter tragedien: Han var alt, hvad jeg behøvede i livet