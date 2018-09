Boksehåb leverer stort knockout: Kom med Micki Nielsen

Ditlev Rossing skulle ikke bruge mange minutter på at få ukrainske Viktor Polyakov til at opgive ævred, da de to mødtes ved Danish Fight Night i Frederiksberg Hallerne lørdag aften.

Den 23-årige dansker sendte ukraineren i dørken kort inde i 2. omgang med et velplaceret venstrehook, og da den rutinerede ukrainer rejste sig op, rystede han på hovedet og gav op.

Dermed fik Rossing sin niende sejr i lige så mange forsøg, og han forklarede efter kampen, at han nu var klar til at møde Micki Nielsen i en kamp om at blive Danmarks bedste cruiservægter.

- Jeg er klar til Micki, og jeg håber, at han tager imod udfordringen. Men nu må vi se, om de finder på undskyldninger for at undgå det, sagde Rossing.

Han påpegede dog, at tiden er knap. For han har ikke tænkt sig at blive i vægtklassen længere end højest nødvendig.

- Kampen i dag blev bokset i 89 kg (cruiservægt er 90,7 kg), og det var svært nok. Jeg er ung og lægger hele tiden på, så jeg vil gerne op i sværvægt snart.

- Men det kan være, at jeg skal tage den der med Micki så. Det ser også ud til, at han har problemer med at holde vægten, lød det fra 'D-struction'.

Micki Nielsen er aktuelt ratet som nummer 22 i verden af The Ring Magazine, mens Ditlev Rossing inden sejren lørdag befandt sig som nummer 131.

Vild med dans-stjerne smadrer vikaren

Nadim-søster debuterer med sjældent resultat

Mayweather annoncerer chok-comeback: Superkamp i vente