Bokseleder raser: Over-Danmark svigtede Mogens Palle

- Jeg er så skuffet over den danske stat, der i flere omgange har afvist at give ham ridderkorset, siger formanden for Dansk Professionelt Bokse-Forbund, Jesper D. Jensen

Jesper D. Jensen føler sig ramt af et dybt og smertefuldt stød med meddelelsen om boksepromotor Mogens Palles død.

- Jeg havde jo ventet det, men alligevel bliver jeg eddermame ked af det. Det gør ondt. Det hele kører ligesom i deja-vu lige nu. Jeg skal ud at gå en lang tur, kan jeg mærke.

Som tidligere europamester i Stald Palle og som mangeårig formand for Dansk Professionelt Bokse-Forbund har han haft et tæt forhold til Mogens Palle, som han sætter meget højt.

Men midt i hans fortælling om mange, varme følelser får en helt anden af slagsen pludselig overtaget: vreden.

Den dukker op på spørgsmålet om, hvorvidt Mogens Palle har fået den anerkendelse, han fortjener.

- Jeg kan godt sige dig, at jeg er så skuffet over den danske stat, der i flere omgange har afvist at give ham ridderkorset. Når jeg ser nogle af dem, der ellers får det, jamen…

Annonce:

- Både jeg og mindst en anden person har i årevis forsøgt at indstille ham, og vi har fået et blankt nej fra ministeriet hver gang, siger han med adresse til Indenrigs- og Boligministeriet, der behandler anmodninger om Dannebrogordenens Ridderkors.

Jesper D. Jensen og Mogens Palle har tilbragt mange, mange timer sammen. Her er de til indvejning i Nykøbing F. Foto: Per Rasmussen

- Så nej, han er ikke blevet anerkendt, som han burde. Det officielle Danmark har ikke givet ham den anerkendelse, han fortjener.

- Men måske hænger det sammen med, at den professionelle boksning i Danmark aldrig rigtigt har været med i det gode selskab og ikke medlem af Danmarks Idræts-Forbund og den slags - selv om vi udfører et seriøst stykke arbejde, mener bokseformanden.

- Til gengæld har bokseverdenen gjort det med hans indlemmelse i International Boxing Hall of Fame, som er det højeste, du kan opnå inden for sporten.

Mogens Palle havde også en varm og hyggelig side, fortæller Jesper D. Jensen, der her besøger byggetomten efter den tidligere K.B. Hallen i selskab med promotoren og Brian Nielsen. Foto: Jens Dresling

Annonce:

Som forbundsformand har Jesper D. Jensen tilbragt mange, mange timer sammen med den afdøde promotor, og han hylder Mogens Palles ærlighed.

- Vi har haft så mange, lange snakke oppe på Skjulet i Bagsværd, hvor han boede i mange år. Man skulle sætte tid af. Det skulle man også i telefonen. Og det var svesken på disken. Vi har vist alle sammen fået vores svinere af Mogens, siger han med et lille grin.

- Men han kunne altså også være en hyggeonkel. For nogle år siden sad vi til et møde, hvor der virkelig blev råbt højt. Så går der lidt tid, og så siger Mogens: 'Skal vi ikke ud at have et stykke mad'. Han ville egentlig gerne være en giver og en vært.

- Han kunne skælde folk ud for det værste for kort efter at invitere dem ud at spise. Der var et menneske bag den lidt bryske facade, som du må have for at være mere end 60 år i boksesporten.

Boksernes egne Palle-historier: Et liv med tæsk

- Han efterlader et kæmpe eftermæle med alt det, han har gjort for dansk professionel boksning.

- Og så gav han jo også alle amatørbokserne noget at gå efter. Det var jo ham, der lavede de store kampe og fandt de rigtige modstandere.

Annonce:

- Jeg kan selv huske en amatør-træningslejr i Aarhus, hvor han kom ind. Lige pludselig skulle alle bare gøre noget ekstra. Vi vidste aldrig, hvem han kiggede på, men han vidste lige nøjagtigt, hvem han ville have, og hvad han gik efter.

Vennen: - Et stort kapitel er lukket