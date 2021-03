Bokselegende griber til våben: Hold dig væk, Putin

I bokseringen var han lidt af en tank, som det aldrig lykkedes en modstander at slå ud. Og selv havde Vitali Klitschko så slagkraftige våben med sig derop, at han blev kaldt for ’Jernnæven’.

Nu armerer Kievs borgmester sig selv og sine ukrainske landsmænd for at sende et signal til omverdenen – læs: Rusland – om, at de vil møde modstanderen, hvis de forsøger at angribe.

På nye billeder ses han i et øvelsesterræn med Ukraines flag på sin camouflageuniform, mens han håndterer våben af forskellige slags.

Kiev-borgmesteren ligner en mand, der ved, hvordan man håndterer skydevåben. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Vitaliy Klitschko er klar til at forsvare sit land med våben i hånd. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Vitaliy Klitschko er gået i skyttegraven. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

- Jeg er overbevist om, at vi skal være godt forberedte på at forsvare vores by og dens indbyggere og vores land om nødvendigt, er den tidligere verdensmester citeret for at sige.

Vitaliy Klitschko stoppede karrieren efter 74 kampe og på et tidspunkt, hvor han var over 40 år. Foto: AP/Martin Meissner/Ritzau Scanpix

Og han fortæller, at millitærøvelser fremover vil finde sted med jævne mellemrum.

Rusland annekterede Krim-halvøen i 2014, og FN vurderer, at 13.000 mennesker har mistet livet gennem den nu syv år lange konflikt mod separatistiske grupper.

Kæmpe forvandling: Bokse-sensation i enormt vægttab

Boksestjerne er død

'Slår 98 procent af verdens mænd'