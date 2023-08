Bokselegende René Weller er død

Den tidligere tyske mesterbokser René Weller er død.

Bokselegenden blev 69 år og fik ikke den sjoveste afslutning på sit liv.

Han sov ind tirsdag 22. august kl. 17.50 i parrets hjem, meddeler hans hustru, Maria, på Instagram.

'Hånd i hånd i mine arme forlod du mig helt fredeligt kl. 17.50, skriver hun i et opslag på Instagram:

- Mit hjerte er knust over ikke at kunne høre din stemme og dit grin. Og nu kan jeg ikke længere mærke dine hænder. Jeg takker for det skønne liv og vores fantastiske kærlighed. Ingen kan erstatte dig, for ingen er som dig. Du har kæmpet som en løve, men tabt din sidste kamp, skriver Maria Weller i sit opslag.

Tilbage i 2014 blev René Weller ramt af demens, og det var en enorm belastning for både ham og hans hustru, Maria.

René Weller med sin hustru, Maria. Nu er den tyske bokselegende død i en alder af 69 år. Han blev ramt af demens og afslutningen på livet blev ikke sjovt for ham. Foto: Frederik Von Erichsen/Ritzau Scanpix

Kunne ikke finde hjem

Til Bild fortalte hustruen for et par år siden:

Annonce:

- Han forlod vores hus for et par uger siden og kunne ikke finde hjem igen. Folk fra Pforzheim (en by tæt på Stuttgart, red.) bragte ham tilbage til mig, forklarede hun.

René Weller var en bokser, der vandt mange kvinders hjerte tilbage i 1980’erne, hvor karrieren toppede. Han var boksesportens svar på en rigtig playboy.

Han havde charme, selvtillid og lækkert hår.

Med tilnavnet ’Schöne René’ var han en flot og elegant bokser i ringen. Og han var også altid rap i replikken og klar med en frisk bemærkning, som da han sagde: Jeg er pænere nøgen end med tøj på.

Tabte kun til dansker

Efter boksekarrieren gik det voldsomt ned ad bakke for René Weller, der både blev dømt for dokumentfalsk, hæleri og salg af stoffer.

René Weller boksede i 1986 EM-kamp i Randers, da han mødte Gert Bo Jacobsen.

Her fik han det eneste nederlag i sin professionelle karriere, da danskeren trak det længste strå. Det skete på en teknisk knockout i ottende omgang, hvor Weller blev stoppet efter en skade.

René Weller boksede 55 kampe som professionel. Han vandt 52, heraf 24 på knockout. To boksede han uafgjort, mens han som sagt kun tabte én kamp: til Gert Bo Jacobsen.

Han sluttede sin professionelle karriere i 1993.