Bokselegende sagsøgt for voldtægt

To kvinder beskylder bokseikonet George Foreman for at have voldtaget dem i 1970'erne og har nu indledt søgsmål mod den pensionerede bokser

Endnu en meetoo-sag er under opsejling i USA.

Nu er det bokselegenden George Foremans-tur til at stå overfor beskyldninger fra to kvinder, der står frem med to separate søgsmål mod den nu 73-årige pensionerede bokser. I søgsmålene kræver kvinderne en erstatning på 186 millioner kroner hver.

Kvinderne påstår, at overgrebene fandt sted i 1970'erne. Dengang arbejdede kvindernes fædre som henholdsvis boksetræner og rådgiver for Foreman, altimens groomede bokselegenden de dengang to unge piger, der var under ti år gamle.

Muhammad Ali (t.v) og George Foreman (t.h) i 1997 til en Oscar-efterfest. Foto: E.J Flynn/Ritzau Scanpix

Foreman afviser anklagerne noget så eftertrykkeligt og siger, at det ikke er andet end et forsøg på at afpresse den tidligere bokser.

- Over de sidste seks måneder har to kvinder forsøgt at afpresse millioner af dollars fra mig og min familie, udtaler Foreman i en pressemeddelse.

- De påstår, at jeg har seksuelt misbrugt dem for 45 år siden i 70'erne.

- Jeg vil helt og holdent holde fast i, at disse anklager er falske.

Kvinderne vil ikke stå frem med navn endnu og bliver refereret til pseudonymerne Gwen H. og Denise S. i søgsmålenes officielle papirer, samt fremgår det, at begge kvinder er i 60-års alderen.

'Denise S' siger, at hun mødte Foreman som otteårig, hvorefter bokseren groomede hende i mange år efter.

Den påståede voldtægt skulle angiveligt have fundet sted i 1970'erne, mens George Foremans karriere var på sit højeste. Foto: Raimondo Borea/Ritzau Scanpix

'Gwen H.' og 'Denise S.' påstår, at den tidligere boksestjerne tvang dem til seksuelt samleje op til flere gange på flere forskellige steder. Alt fra et hotel i San Fransisco til en lejlighed i Beverly Hills.

Angiveligt skulle Foreman have truet 'Gwen H.', da hun var 15-år, til at tie med udsagnet 'Du vil vel ikke have, at din far mister sit job, vil du?'. Hvorefter han fortsatte med det seksuelle misbrug, indtil hun var fyldt 16.

Selvom 45-år siden lyder som en forældret sag, så tillader en tilføjelse til Californiens Forældelseslov, at ofre for seksuelt misbrug har yderligere tid til at sagsøge.