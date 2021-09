Bokselegende vil være præsident i Filippinerne

Bokselegenden Manny Pacquiao har tidligere leget med tanken om at gå efter at blive præsident i Filippinerne, og nu er den tanke tilsyneladende blevet alvor.

Søndag meddeler den 42-årige Pacquiao, der er valgt ind i senatet for regeringspartiet PDP-Laban, at han vil stille op til præsidentvalget i 2022.

- I hele mit liv har jeg aldrig vendt ryggen til en kamp. Jeg vil altid være en fighter inden for og uden for ringen, siger han i en takketale på partiets årsmøde, hvor en gruppe af partiets medlemmer havde nomineret ham.

En mærkesag for Pacquiao er at bekæmpe fattigdom i Filippinerne, der har omkring 110 millioner indbyggere.

- Har du nogensinde oplevet ikke at have noget at spise, at låne penge fra dine naboer eller vente på rester ved en madbod? Den Manny Pacquiao, der står her, blev formet af fattigdom, siger han.

For godt en uge siden udpegede en rivaliserende fraktion af regeringspartiet senator Christopher Go, der er nært allieret med Filippinernes nuværende præsident, Rodrigo Duterte, som deres præsidentkandidat og Duterte som kandidat til posten som vicepræsident.

Duterte blev valgt til en seksårig periode som præsident i 2016.

Forfatningen i Filippinerne forbyder en præsident at stille op til en anden periode.

I juni rettede Pacquiao kritik mod Duterte og sagde, at korruption og bestikkelse er blevet værre i Filippinerne under hans tid ved magten.

Manny Pacquiao har været verdensmester i otte vægtklasser og anses som en af historiens største boksere.

For nogle uger siden tabte han i Las Vegas til cubaneren Yordenis Ugas i det, som kan vise sig at have været hans sidste kamp som professionel.