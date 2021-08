Bokselegenden inden brag: - Kan være slut

42-årige Manny Pacquiao vender tilbage til ringen for første gang i to år, når han lørdag skal bokse mod den cubanske boker Yordenis Ugás. En kamp, der kan blive bokselegendens sidste

En af de bedste boksere gennem tiderne Manny Pacquiao gør sit længe ventet comeback i ringen lørdag i T-Mobile Arena i Las Vegas. Den fillipinske nationalhelt skal kæmpe for VM-titlen i weltervægt mod Yordenis Ugás.

Pacquiao kan dermed genvinde den titel, han fik frataget i starten af året på grund af inaktivitet.

Oprindeligt skulle Pacquiao have mødt den ubesejrede verdensmester Errol Spence Jr., men bare få uger inden lørdagens brag i Las Vegas måtte Spence trække sig med en skade på venstre øje.

Spence blev derfor erstattet af 35-årige Ugás, der gennem sin professionelle karriere har bokset 30 kampe, hvor det er blevet til 26 sejre (12 af dem på knockout) og fire nederlag.

Manny Pacquiaro boksede seneste i 2019, hvor bokselegenden vandt over Keith Thurman. Nu er han klar til at bokse igen. Foto: Joe Camporeale/Ritzau Scanpix

- Kan blive min sidste kamp

Dermed venter der også noget af en udfordring for Pacquiao, der havde forberedt sig på at møde venstrehåndet Errol Spencer, da Yordenis Ugás er højrehåndet. Bokselegenden er dog klar til at give den hele armen, i hvad der kan blive Pacquiao sidste kampe nogensinde.

- Alt er på spil, da det kan blive min sidste kamp nogensinde. Jeg kan lige så godt slutte af med en spektakulær præstation, sagde 42-årige Pacquiao i et interview med Betway Insider USA ifølge DAZN.

Yordenis Ugás (til venstre) meldte sig klar til kampen mod Pacquiao med få ugers varsel, da Errol Spence Jr. måtte trække sig med en skade. Foto: John Locher/Ritzau Scanpix

Modstander Ugás er dog klar til at kæmpe for at forsvare sin VM-titel.

- Jeg bliver nødt til at udbokse ham. Det er den strategi, vi arbejder på uden at afsløre for mange detaljer, lyder det hemmelighedsfuldt fra Yordenis Ugás i et interview med DAZN.

