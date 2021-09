Bokselegendes traume: - Jeg blev voldtaget som 13-årig

Bokselegenden Oscar De La Hoya fortæller i et interview, at han blev voldtaget af en kvinde, da han var 13

Oscar De La Hoya fortæller i et interview med Los Angeles Times om sin traumatiske barndom, hvor han blev voldtaget som 13-årig af en kvinde.

- Jeg blev voldtaget, da jeg var 13 af en kvinde, en ældre kvinde, så jeg mistede min mødom som 13-årig, fordi jeg faktisk blev voldtaget.

Den tidligere verdensmester brugte derfor boksningen til at bearbejde barndommens traumer.

- Du undertrykker alt. Du lever livet som 'Golden Boy' (De La Hoyas kælenavn, red.), men det er der stadig. Jeg tænkte aldrig over, hvordan jeg havde det, indtil det hele kommer ud en dag, du ved ikke, hvordan du skal håndtere det, siger Oscar De La Hoya.

Oscar De La Hoya har vundet 11 titler i løbet af karrieren. Foto: Mark J. Terrill/Ritzau Scanpix.

I 1998 blev De La Hoya selv beskyldt for at have voldtaget en 15-årige pige på et hotel i Mexico. Der blev i 2001 indgået et forlig mellem de to parter udenom retten.

48-årige Oscar De La Hoya startede sin professionelle karriere 1992, hvor det er blevet til 39 sejre og seks nederlag.

Den amerikansk-mexicanske bokser skulle have gjort comeback 12. september mod den tidligere UFC-kæmper Vitor Belfort, men kampen er udskudt på ubestemt tid, fordi han er testet positiv for Covid-19.

- Selv om jeg er fuldt vaccineret, er jeg blevet smittet med covid, og jeg vil ikke være i stand til at kæmpe næste weekend. Jeg er lige nu på hospitalet for at blive behandlet, og jeg er overbevist om, at jeg vil være tilbage i ringen, før året er omme, skriver den mangedobbelte verdensmester på Twitter.

De La Hoya boksede sin hidtil seneste kamp i 2008, hvor han tabte til filippineren Manny Pacquiao.

