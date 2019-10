Bokser død efter knockout

Lørdagens kamp mod Charles Conwell blev skæbnesvanger for den amerikanske letmellemvægter Jason Day.

Efter akut hjernekirurgi og fire dage i koma var lægerne ikke i stand til at redde bokserens liv.

Han blev 27 år gammel.

- Patrick Day døde i dag, 16. oktober 2019, da han bukkede under for den traumatiske hjerneskade, han pådrog sig i lørdagens kamp, 12. oktober, på Wintrust Arena i Chicago. Han var omgivet af sin familie, tætte venner og medlemmer af sit bokseteam inklusiv sin mentor, ven og træner Joe Higgins, lyder det i en pressemeddelelse fra promotor Lou DiBella ifølge Reuters.

Patrick Days (t.v.) kamp mod Charles Conwell blev hans sidste. Foto Jon Durr/Ritzau Scanpix

Bokseren blev hastet til hospitalet efter en kaskade af slag i 10. omgang, efterlod ham liggende livløs i ringen.

Day havde en stor amatørkarriere med to amerikanske mesterskaber, før han i 2013 blev professionel. Han sikrede WBC's amerikanske kontinentale mesterskab i 2017 og IBF's interkontinentale mesterskab i 2019.

I juni lå han top ti i verden hos både WBC og IBF.

På Twitter offentliggjorde Days modstander, Charles Conwell, en længere udtalelse udtalelse om den tragiske kamp.

- Det var aldrig min hensigt, at dette skulle ske for dig. Det eneste, jeg ønskede, var at vinde. Hvis jeg kunne, ville jeg gøre det om, skriver Conwell blandt andet.

Day vandt 17 ud af 22 kampe som professionel. Foto: AL BELLO/AFP/Ritzau Scanpix

Dødsfaldet er det tredje i professionel boksning siden sommer.

Den 23-årige argentinske superletvægter Hugo Santillan døde i juli af skader, han havde pådrog sig i ringen, og den 28-årige russer Maxim Dadashev døde to dage tidligere af en hjerneskade, som også opstod under kamp.

- På en dag som denne er det meget svært at bortforklare eller retfærdiggøre farerne ved boksning. Det er ikke en tid, hvor forordninger eller erklæringer er passende, eller svarene ligger klar. Men det er et tidspunkt til at handle, siger Days promotor Lou DiBella.

- Mens vi ikke kender svarene, kender vi mange af spørgsmålene, har midlerne til at svare på dem og mulighederne til agere ansvarsfuldt og gøre boksning sikrere for alle, som deltager, siger DiBella uden at konkretisere, hvad han rent faktisk mener med det.

