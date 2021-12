Bokser dræbt for øjnene af familien

Julen bliver normalt kædet sammen med hyggelige familiesammenkomster, god mad, gaver og julehygge.

Det var dog ikke tilfældet for familien Kelly, der kunne se deres familiemedlem blive skudt og dræbt fra tætteste hold.

Den 30-årige bokser kørte i bil med sin kæreste og tre børn som passagerer, da den lille familie skulle til julemiddag i Maryland. Herefter gik det helt galt.

Ifølge politiets efterforskning var en bil kørt op på siden af Kelly Jr.s bil, og havde åbnet ild mod bokseren.

Kelly Jr. blev ramt af flere skud og blev senere erklæret død på hospitalet.

Hverken kæresten eller børnene blev ramt og slap uden skader.

Skudepisoden skete på St. Barnabas Road, som ifølge David Blazer fra Prince George's County Police Department er en meget trafikeret vej, og efterlyser nu vidner, der har set eller hørt noget om den tragiske hændelse.

- Dette er et absolut hjerteskærende tab for hr. Kellys familie og venner. Han er ikke sammen med sine elskede til jul, der i stedet for at fejre julen begræder Kelly Jr's død, sagde Blazer.

Der er nu blevet udloddet en dusør på 25.000 dollars, svarende til godt 164.000 danske kroner for oplysninger, der kan føre til en anholdelse af gerningsmanden.

Motivet bag drabet er stadig ukendt.

Danny Kelly Jr. havde en flot statistik på boksescenen, hvor han havde ti sejre, heraf ni på knockout, tre uafgjorte og et nederlag.

Den 191 centimeter høje amerikaner boksede i vægtklassen 'Heavyweight' og var aktiv i perioden 2012-2019.