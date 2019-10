Bokser hjerneskadet efter knockout

Den amerikanske bokseverden opfordres i disse dage til at bede for Patrick Day.

Bokseren blev lørdag aften slået knockout af den tidligere olympiske bokser Charles Conwell. Kampen blev bokset i Wintrust Arena Chicago.

Days promoter Di Bella fortæller, at den 27-årige bokser behandles for en hjerneskade efter nederlaget på knockout i 10. runde.

Efter kampen blev Patrick Day i hast bragt til hospitalet, hvor han straks modtog behandling.

Her sætter Charles Conwell det skæbnesvager slag ind. Patrick Day behandles nu for en hjerneskade. Foto: Dylan Buell/Ritzau Scanpix

- Søndag aften var Day i koma, og hans tilstand blev betegnet som ekstremt kritisk. På vegne af Patrick og hele hans team takker jeg for alt den støtte, omsorg, bønner og støtte om support fra hele bokseverdenen, siger promotoren.

Charles Conwell, der deltog i OL i 2016, håber, at Patrick Day er okay - og beder alle om at bede for ham.

Kampen var en ensidig affære med Conwell i fuld kontrol fra start. Efter knockouten i 10. runde var Day i kanvassen i flere minutter, og han forlod ringen på en båre.

Days statistik lyder på 17-4-1 med seks knockput-sejre.

