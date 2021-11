Bokser i voldsom ulykke: Jeg burde være død

- Jeg burde have været død, jeg indstillet mig på at jeg skulle dø, jeg ikke kunne få vejret da bilen holdt stille, efter bilen havde rullet rundt. Min krop lukket ned, det var der hvor jeg tænkte det er slut.

Sådan skriver Oliver Møllenberg på Facebook efter den voldsomme ulykke, der skete tirsdag aften på Gillelejevej ved Græsted i Nordsjælland.

21-årige Oliver Møllenberg førte bilen, men endte med at køre galt, fordi et rådyr løb ud på vejen.

Han fortæller om at se broderen Tobias hænge ned over sin sikkershedssele, og han prøvede desperat at ringe efter hjælp. Men der var intet signal, så han kunne hverken komme i kontakt med 112 eller sine forældre.

- Vi ligger i den her stilhed, hvor vi mister alt håb om, at skulle se vores familie igen.

Pludselig hører han en kalde. En mand kommer til, men må løbe igen for at finde et sted med signal for at ringe efter hjælp. To andre dukker op, og de prøvede at tage sig af de unge mænd, der var forulykket.

Redderne nåede frem, og mens Oliver Møllenbergs storebror fløj med helikopter blev han transporteret i ambulance. Her ser han sine forældre og er i chok, forklarer han.

Herefter hopper han til at give en status over skaderne. De er meget omfattende.

- Jeg har brækket to nakkehvirler og har et brud på rygsøjlen. Jeg skal bære halsstøtte de næste 3 måneder. Jeg kommer ikke til bokse kampen i Gilleleje, jeg kommer ikke til at bokse i meget lang tid, hvis jeg overhovedet kommer til dette igen.

Han filosoferer kort over, at det kan være forbi med boksningen, men det er ikke vigtigt lige nu.

- Min elskede bror Tobias. Han har brækket pandehulen, næsen, kæben. Han har tre brækket nakkevirler og tre kompliceret brud på rygsøjlen, men har sin fulde førlighed og ingen skader på hjernen og synet.

Udover at være professionel bokser stillede Oliver Møllenberg også op til kommunalvalget i Gribskov Kommune. Han har bokset ti professionelle kampe med otte sejre, et nederlag og en uafgjort som resultat. Senest vandt han over Oszkar Fiko i august.