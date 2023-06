Bokser kvalificerer Danmark til OL for første gang siden 2012

For første gang siden 2012 bliver Danmark i 2024 repræsenteret i boksning ved de olympiske lege.

Det er en kendsgerning, efter at amatørbokseren Nikolai Terteryan onsdag aften sikrede Danmark en nationsplads ved OL i Paris, da han vandt sin kvartfinale ved European Games i Polen og dermed er sikker på en bronzemedalje.

Nikolai Terteryan slog en albansk bokser i kvartfinalen i under 71 kilo-klassen.

Selv om Nikolai Terteryan er bokseren, der har sikret Danmark en plads i vægtklassen ved næste OL, er det ikke fuldstændig givet, at han også skal deltage ved legene, da der er tale om en nationsplads.

Bliver han eksempelvis skadet, vil pladsen kunne gå til en anden dansk bokser.

Nikolai Terteryan har ligesom sin bror Sebastian Terteryan længe haft OL som målsætning.

- Jeg har været til OL-kval før, hvor det ikke lykkedes. Og det var det værste. Da jeg tog herhen, vidste jeg, at jeg ikke skulle gå igennem det der igen. Jeg kom her for at vinde, og det var det, jeg gjorde, siger Nikolai Terteryan efter kvartfinalesejren.

Den seneste dansker, der var med til OL, var Dennis Ceylan, der deltog i London i 2012.

Før det var Hasan Al og Brian Johansen de seneste danske boksere ved et OL. Det var i 1996.

Også i herrernes under 57 kilo-klasse og kvindernes under 57 kilo-klasse var der OL-billetter på spil for Danmark onsdag aften. Men både Frederik Lundgaard Jensen og Melissa Juvonen Mortensen tabte deres kvartfinaler.

Nikolai Terteryan bokser semifinale ved European Games fredag aften.